　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

四大超商開工咖啡優惠一次看！美式拿鐵買2送2、抽抽樂2杯0元

▲▼開工提振精神！超商祭出咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲為開工提振精神！超商紛紛祭出咖啡優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

開工不憂鬱！中秋4天連假結束，為了替上班族振奮精神，加上迎接即將到來的「國際咖啡日」，超商紛紛在明（22）日起祭出咖啡相關優惠，包括7-11推出CITY PRIMA精品拿鐵第2杯10元、全家抽抽樂最低可抽到「任2杯0元」、萊爾富大冰美特價和罐裝咖啡買1送1、OK mart 推出美式及拿鐵買2送2等。

▲▼開工提振精神！超商祭出咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲全家舉行咖啡抽抽樂，最低可抽到任二杯0元，同步推出咖啡系烘焙。（圖／業者提供）

●全家

全家便利商店自9/22起至10/5，在店舖推出「Let's Café好運咖」抽抽樂活動，有機會抽到「任二杯0元、任二杯5折、任二杯75折、任兩杯85折」共四項好禮。同步在私品茶也推出新風味「仙女波波鴛鴦」，以仙女紅茶為基底，融入醇厚拿鐵，再搭配新竹寶山黑糖黑糖珍珠，將咖啡苦香、茶湯甘甜、Q彈珍珠完美結合，9/22至10/5會員嘗鮮價49元。

▲▼開工提振精神！超商祭出咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲全家斯品茶推出「仙女波波鴛鴦」會員嘗鮮價49元。（圖／業者提供）

●7-ELEVEN

7-ELEVEN將於9/22至10/5，推出CITY PRIMA精品拿鐵第2杯10元，不限冰熱；另外9/22至10/19，凡購買一杯原價55元CITY CAFE大杯冰拿鐵，加價5元即可換購大杯CITY CAFE「冰燕麥拿鐵」，等於只要60元即可享用原價75元的大杯冰燕麥拿鐵。

▲▼開工提振精神！超商祭出咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲萊爾富大杯冰美式咖啡特價、罐裝咖啡買一送一。（圖／業者提供）

●萊爾富

萊爾富為撫慰上班族，即日起至10/5 祭出特大杯冰美式咖啡特價49元優惠（原價60元）；而注重便利性的人，也可選擇架上現售的杯裝或罐裝咖啡，如：左岸咖啡館全品項第2件6折；伯朗系列指定罐裝咖啡同價位第2件6折；UCC艾洛瑪黑鴛鴦則祭出「買1送1」優惠。另外愛喝奶茶的消費者也有優惠，9/22至9/28大杯冰港式奶茶原價50元，限時特價39元。

●OK mart

OKmart自9/22至9/24，推出連續3天限時優惠，包括OKCAFE大杯莊園級美式、拿鐵，同品項享「買2送2」優惠；另考量許多在連假期間大口吃肉的消費者想解膩，OKmart精選多款茶品特價，如御茶園日式生茶、黑松茶花綠茶、御茶園特撰日式綠茶、每朝健康綠茶、每朝健康無糖紅茶，皆享會員獨家同價位「第二件6折」優惠。

►全台都有的飯店特價了！

ET快訊
麵包店賣不完「直接倒掉」？　暗黑內幕曝：不能免費送
前男友變同居繼父！　她崩潰揭「被親媽綠」內幕
雞翅1隻賣40被罵貴　金剛小嫻直播哽咽哭了！
連生8胎「全是兒子」！　辣媽羞曝1秘訣
收假悲劇！準爸爸載懷孕女友「自撞電桿亡」

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

四大超商開工咖啡優惠一次看！美式拿鐵買2送2、抽抽樂2杯0元

阿嫂逆襲！暴肥上封面　狄鶯三周狠甩8公斤雪恥

全民拚振興、玉山挺消費　5人同行快樂加倍最高送4000元！

家中必備！網最愛「台灣泡麵TOP10」　這款CP值超高外國人也愛

《我很好騙》到底有多難唱　動力火車「小魔王」來教學啦！

為愛習武！上場前對鏡頭告白琳妲　鄧佳華喊話「打拳贏了要嫁給我」

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

吃屎哥「跳進比賽現場」大鬧中職 棒球場裡半裸狂奔...腿骨折送醫

景點限制691人卻湧進3500人？ 　高美溼地被擠爆竟是雨傘惹禍...

G奶護理師以為遇佛心房東！台北套房2.5萬→1.5萬　結局超傻眼

「神明在罵我」7旬伯4天犯8毀損案　香爐丟紀念碑罵：這些都是邪教！

千萬超跑攔腰撞「違規迴轉機車」下秒車頭凹陷...零件碎片全噴飛！

蜈蚣陣+送葬佛祖車慶分局長調職　主謀2天就被逮...挑釁動機曝光！

黃金獵犬化身土匪「每天打劫餅乾」　郵差姨餵食被吃到求饒：明天再來！

四大超商開工咖啡優惠一次看！美式拿鐵買2送2、抽抽樂2杯0元

阿嫂逆襲！暴肥上封面　狄鶯三周狠甩8公斤雪恥

全民拚振興、玉山挺消費　5人同行快樂加倍最高送4000元！

家中必備！網最愛「台灣泡麵TOP10」　這款CP值超高外國人也愛

呱吉稱不需太在意被譏「塔綠班」：民進黨以前就是這樣贏國民黨的

澳洲無尾熊3年銳減三分之一　新南威爾斯2050年最後通牒

說好散步變打針！　柴犬到醫院秒變臉...「癱地裝死」轉頭鬧脾氣

頂溪盲人飼主秋節「站街角賣口香糖」　12歲臘腸乖躺暖心相伴

上月才聊「終於有機會合作」　胡宇威悼龍劭華曝遺憾

日本最快年底前開打第3劑疫苗　醫護優先！長者明年初接種

助總誇小學弟吉力吉撈　觀察細膩握短棒：至少有3成打擊率

高師大男生酒駕被捕！曾是知名高中籃球隊長　酒吧還打卡：喝起來

台大女嫌中興男「沒出息」怒提分！他點1條件很現實　爆共鳴：真的

騎黃牌重機遊花蓮！新北男「自撞路燈」頭部重創…送醫搶救亡

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

消費熱門新聞

暴肥上封面　狄鶯三周狠甩8公斤雪恥

開工提神！4大超商咖啡優惠一次看

網最愛「台灣泡麵TOP10」！

超狂「戰斧炸雞66折」限時回歸！

全民拚振興、玉山挺消費　5人同行快樂加倍

超商「下午茶專賣店」開張了！

打造杯中的綢緞！金門高粱酒「緞金龍」中秋鉅獻

五倍券綁定超商數位支付現賺1萬元

中秋連假「4大超商」優惠一次看

麥當勞早餐買1送1、超值餐百元爽吃

「老牌海南雞飯」不敵疫情百貨全撤

麥當勞、肯德基1元起勁爆價　5時段搶起來

人氣夯品一口氣狂漲7成！頂呱呱回應

上半年電子書累計閱讀時間　破6700萬分鐘

更多熱門

相關新聞

男衝超商買點數交女友　手機提醒「可疑號碼」

男衝超商買點數交女友　手機提醒「可疑號碼」

高雄一名吳姓男子日前透過網路平台認識一名女網友，不料對方說要先付錢，才能開通帳號聊天，接著便接要求他到超商購買點數3千元，吳男不疑有他，到超商購買時被店員發現報警處理。警方到場後，告訴他說：「這就詐騙」，還說手機內建Whoscall程式早已提醒你，打來的電話是「高風險可疑號碼」，就是要小心，千萬別上當受騙。

超商「下午茶專賣店」開張了！

超商「下午茶專賣店」開張了！

颱風天浪浪超商躲雨　店員幫找家

颱風天浪浪超商躲雨　店員幫找家

6個「喝咖啡小常識」，你知道幾個？

6個「喝咖啡小常識」，你知道幾個？

最搭烤肉的超商飲料！內行推「3款完勝手搖飲」

最搭烤肉的超商飲料！內行推「3款完勝手搖飲」

關鍵字：

咖啡超商開工

讀者迴響

熱門新聞

清大學生會道歉了！自封「最正會長」承認太輕浮

【鏡相人間】虛擬的夢　殺人的假投資真詐騙

鳳梨神鵰入珠7749顆「爆2後遺症」！崩潰停機1個月

余皓然校花女兒留學1月「變胖了」！

喝酒就臉紅！醫曝「是生病了」…想練酒量恐致癌

iPhone 13 Pro Max首支開箱影片流出　塑膠封膜、豆腐頭都不見！

有「料理包的泡麵」怎處理？老饕推1步驟

中秋節最討厭禮品出爐！網揭4缺點酸爆

清大學生會長「自封全台最正」　3千字奇文被瘋傳

台灣僅2款疫苗能通關！　美11月鬆綁入境條件曝

8部會加碼券懶人包　抽籤時間一次看

開房AA制「女少付300元」　男友竟跟媽媽告狀

龍劭華頭七…她驚見靈堂「魂魄點頭又搖頭」

iPhone最失敗功能是它！　鄉民爆共鳴：就是死不改

林正英「御用小殭屍」爆中邪消失！27年後近況曝

更多

最夯影音

更多
《我很好騙》到底有多難唱　動力火車「小魔王」來教學啦！

《我很好騙》到底有多難唱　動力火車「小魔王」來教學啦！
為愛習武！上場前對鏡頭告白琳妲　鄧佳華喊話「打拳贏了要嫁給我」

為愛習武！上場前對鏡頭告白琳妲　鄧佳華喊話「打拳贏了要嫁給我」

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

吃屎哥「跳進比賽現場」大鬧中職 棒球場裡半裸狂奔...腿骨折送醫

吃屎哥「跳進比賽現場」大鬧中職 棒球場裡半裸狂奔...腿骨折送醫

景點限制691人卻湧進3500人？ 　高美溼地被擠爆竟是雨傘惹禍...

景點限制691人卻湧進3500人？ 　高美溼地被擠爆竟是雨傘惹禍...

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面