最搭烤肉的超商飲料！內行秒推「3款完勝手搖飲」：解膩又百搭

▲中秋烤肉，超商飲料該買哪一款？（示意圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

中秋節放四天連假，大家選擇在家烤肉，還是去餐廳嗑肉嗑到飽呢？一名女網友透露，連假要好好享受烤肉，除了買好大量肉片與海鮮，她認為飲料更是重要主角，接著分享私藏的超商飲料霸主。文章貼出後，內行們也評點「3款」飲料烤肉必喝！

一名女網友在PTT表示，就怕中秋炭火烤肉，烤得滿身煙味又難以清理，因此超前部屬，早已備好大尺寸的電烤盤，原PO也真心激推，「在客廳自己開一桌，想中場休息就關火，去看電視餓了再回來，真的大推！」

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至於重頭戲食材部分，除了肉片、海鮮吃飽吃滿，原PO認為飲料才是不可或缺的主角，身為飲料控的原PO，直言買手搖飲，就是怕喝不夠，去門市購買也要大排長龍，因此今年乾脆買超商飲料，接著點名4款飲料超解膩，如下：

►無糖綠茶：清爽的茶，真的很搭烤肉醬



►氣泡水：多再加一點檸檬汁真的享受，或加柳橙汁也很棒



►青草茶：帶有些薄荷的微涼口感，是長輩最愛



►鮮奶茶：純喫紅跟麥香紅都有人推，個人喜歡下重本的，鮮奶紅茶比例3：2，紅茶微微的甜味與茶香，配上鮮奶香真的療癒

▲茶類與汽水，烤肉時最受歡迎。（示意圖／記者曾筠淇攝）

對此，原PO也好奇詢問，「大家烤肉的飲料都準備什麼呢？」底下網友熱心分享，其中綠茶、蘋果西打與黑松沙士3款最受歡迎，「無糖茶或汽水」、「可爾必思氣泡飲料」、「水果酒」、「蘋果西打、黑松沙士」、「酸梅湯、蘋果醋解膩」、「洛神花茶」、「汽水（烤肉爽搭） + 無糖麥茶（飽了後解膩）」、「可樂」。

▼烤肉飲料霸主出爐！（圖／翻攝PTT）



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