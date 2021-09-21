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高虹安唱「塔綠班」引圍勦　柯文哲：民進黨猛打反衝高她聲量

記者高堂堯／南投報導

台灣民眾黨立委高虹安日前高唱「塔綠班之歌」，引發綠營支持者對她炮轟洗版，民進黨新竹市黨部痛批毫無格調；台北市長暨民眾黨主席柯文哲今表示，「塔綠班」這個詞彙本來不是很流行，如今綠營一打，不但人盡皆知，還衝高了高虹安的聲量，反而得到反效果。

▲柯文哲（右起）、高虹安回應塔綠班之歌的爭議。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲柯文哲（右起）、高虹安回應塔綠班之歌的爭議。（圖／記者高堂堯翻攝）

柯文哲今天與高虹安、台北副市長蔡炳坤齊赴南投，出席民眾黨南投縣黨部暨高虹安南投縣服務處的揭牌活動儀式；由於高虹安高唱有「塔綠班」、「綠畜」等爭議字眼的改編歌曲，遭綠營支持者漏夜圍勦，現場引發媒體追問看法，一起合唱的「宅神」朱學恆也持續反擊聲援，稍早還PO文「宣揚塔綠班者，塔綠班是也，實踐塔綠班者，塔綠班是也」。

▲朱學恆於臉書PO文聲援高虹安。（圖／翻攝朱學恆臉書粉團）

▲朱學恆於臉書PO文聲援高虹安。（圖／翻攝朱學恆臉書粉團）

柯文哲回應表示，認為其實這是小事一樁，網軍卻大舉出動，有點小題大作，「本來『塔綠班』這3個字不是每個台灣人都曉得，你不打還好、一打每個人都曉得，你們何必衝高高虹安的聲量？」他諷刺道，這段期間很多網軍、名嘴做的事情常常是反效果居多。

高虹安今早在臉書以及服務處現場也說，綠營人士批評她撕裂族群，「如果隨意唱幾句歌詞就可以撕裂族群，拜託國防部趕快徵召我，讓我潛入敵國唱歌撕裂他們。」她認為真正撕裂族群製造對立的，就是這不健康的一言堂環境，就是民眾痛恨的塔綠班。
 

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