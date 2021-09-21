宅神自創歌諷「塔綠班」　謝志偉兩招反擊：「是你，自作劍？」

▲朱學恒找高虹安唱塔綠班。（圖／翻攝自YouTube／朱學恒的阿宅萬事通事務所）



記者蔡文鈴／綜合報導

名嘴朱學恒自創「塔綠班」歌曲諷刺民進黨政府，還找來民眾黨立委高虹安、資深媒體人黃暐瀚一起高歌，引起廣大的討論。對此，駐德代表謝志偉透過臉書暗諷，對付這種貨色，第一種作法「不要和笨蛋爭論」，再來回應對方「是你，自作劍？」

謝志偉說，當有人「塔綠班」你的時候；在言論自由的台灣，三教九流，不同意見，在同温層叫舞台，對戰的地方叫擂台。交鋒時，就像華山論劍，交手要講武德，鬥嘴要留口德。更重要的是，武器要對等。由大會提供各種武器，任人挑選，公開、公平、公正，嚴禁自帶私人武器或甚至袖藏暗箭。一句話，論劍、論理，光明正大，全靠真本領，虛假偽詐耍賴最招怨。

謝志偉表示，今天使用「塔綠班」的人就是自知技不如人，卻既不肯公平論劍，也無能公開論理，走偏鋒到一把私製毒劍藏腰裏，「江湖規矩全沒放眼裏」。他提出兩個建議，對付這種貨色：第一招，你同情其自知無能論劍而走偏鋒的處境，就不要理他們，因為「不要和笨蛋爭論」，他們會把我們的水準拉低到同樣是笨蛋的水準，然後以他們在這方面的經驗打敗我們。

第二招，謝志偉指出，你厭惡其不講武德及不恥他們自己製作淬煉陰毒之劍的行徑。那，每次一收到對方傳來「是的，塔綠班！」的時候，你就神閒氣定，信手回以：「是你，自作劍？」

因此，謝志偉說可得出以下的終極循環：

對方：「是的，塔綠班！」

我方：「是你，自作劍？」

對方：「是的，塔綠班！」

我方：「是你，自作劍？」

對方：「是的，塔綠班！」

我方：「是你，自作劍？」

對方：「是的，塔綠班！」

我方：「是你，自作劍？」

對方：「是的，我錯了！」