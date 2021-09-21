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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

呱吉稱不需太在意被譏「塔綠班」：民進黨以前就是這樣贏國民黨的

▲邱威傑。（資料照／記者徐文彬攝）

▲邱威傑。（資料照／記者徐文彬攝）

記者蘇晏男／台北報導

上月底美軍撤退阿富汗成國際焦點時，有PTT網友以「塔綠班」諷刺民進黨及其支持者，成時下網路哏；名嘴朱學恒近日改編綠油精廣告曲，創作出「塔綠班之歌」，歌詞中除直白寫著「綠畜」外，還找了民眾黨立委高虹安、媒體人黃暐瀚獻唱，惹怒綠營。對此，台北市議員「呱吉」邱威傑21日下午在臉書表示，自己雖不贊同塔綠班這種稱呼，但也覺得不需太過在意。

邱威傑解釋，因為塔綠班論述大多蠻淺薄的，有些人說這台詞是真的抱著恨意與惡意，但更多是覺得這哏當紅，想要跟上，想要講幾句也被人覺得好笑的新潮論點。

他認為，「越是有反應就越好笑。越是想要證明這論述不具正當性，就會激發出越多新潮有趣的回應，變成年輕人的新玩具。真想要對抗，就不要說自己被霸凌，越講會越好笑。你只能比他們更有趣。」

文末，邱威傑還表示，民進黨以前就是這樣贏國民黨的，現在要是因為同樣邏輯輸給國民黨真的會很好笑。

在「霸凌」方面，其實源自高虹安21日上午回應跟唱「塔綠班之歌」的爭議。她表示，昨天她經歷一場「盛大的網路霸凌」，也理解到「塔綠班」這個關鍵字能在短時間內爆紅、獲得社會大眾共鳴，其實反映出有一些民進黨支持者過於激進，常常因為一些與黨意不合的言論，就到處出征。

高虹安也說，有民進黨新竹市黨部和部分綠營人士批評她唱歌是撕裂族群，但她覺得很奇怪，唱一首歌就會撕裂族群，也太厲害了吧？不如國防部徵召她當生化武器，她去敵軍唱歌，把族群都撕裂好了。

對於從昨天開始，撲天蓋地被「霸凌」，高虹安強調，你們的言行舉止，恰恰會將塔綠班的稱號，深深成為刻在民眾心底的，你的名字。

▼邱威傑21日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／Froggy Chiu）

▼邱威傑21日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／Froggy Chiu）

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