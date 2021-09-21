塔綠班為何爆紅？　徐巧芯「四個字」神解釋

▲市議員徐巧芯受訪。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

名嘴朱學恒自編「塔綠班」歌曲諷刺民進黨政府，還找來民眾黨立委高虹安、資深媒體人黃暐瀚一起高歌，引起網路熱議，不少人也好奇「塔綠班」為何會爆紅，國民黨台北市議員徐巧芯分析，就是因為「雙重標準」，讓大家對塔綠班這個詞有共鳴。

徐巧芯今（21）日在臉書表示「塔綠班」一開始就是網友在網路上對政治的嘲諷。這種嘲諷坦白說從不只針對民進黨，就像網友們會酸民眾黨「4%仔」、國民黨「9.2」一樣，而且更難聽的大多更是挺民進黨的網友搞出來的。比方說，部分綠粉在總統大選時稱呼韓國瑜的支持者「憨粉」、「喜韓兒」，就有比較尊重人嗎？比較有道德水準嗎？有考慮過喜憨兒也是我們的同胞嗎？沒有，完全沒有。

徐巧芯指出，「我可以批評、謾罵、攻擊你，但你不可以這樣對我！」說穿了，一切只是雙重標準而已。然而這恰恰就是為何「塔綠班」這個詞讓人有共鳴，迅速爆紅的原因。因為「塔綠班」不是「塔利班」，更不等於「伊斯蘭」，更非指稱所有的民進黨支持者，而是少數綠營狂粉，在網路上到處出征，發動「鍵盤聖戰」，攻擊與自己意見不同的人的行為。

徐巧芯表示，這一小撮人，把民進黨當成宗教信仰，把科學視為異端；這群人雖不見得等同於全數民進黨支持者，但他們在網路上的聲音最大，作為特別囂張。尤其在少數綠營狂粉面對疫情時的各種雙標，更讓這些特質被突顯，正是因為有這些令人厭惡的行為，所以這一陣以來「好的，塔綠班」才成為了一種流行語。

徐巧芯提到，民進黨的網軍特別喜歡以「中間選民不會支持」批判在野黨。一副站在對方的角度著想，好像非得照著他們的步驟來才能贏，但其實誰不知道這不過就是黃鼠狼給雞拜年，他們只是想要藉由這種說法把在野黨的牙齒拔光，馴化成乖乖聽命於民進黨的籠中寵物。就算你每一步都照著他們做了，最後一樣票投民進黨，不過是另一種情緒勒索罷了。你們真以為大家很好騙嗎？

徐巧芯痛批，民進黨自己內部一堆例如王浩宇、焦糖之流的政治人物或意見領袖，怎麼沒看到綠營的人自己拿出高道德標準去管管他們？五年前，駐德代表謝志偉甚至曾經說「國旗當圖騰是納粹特徵之一」，這樣傷害中華民國象徵的人，駐德代表的位置還不是坐得好好的，如今還好意思反過來高舉正義大旗不准別人說「塔綠班」。民進黨就是這樣，自己人可以無下限批評別人是納粹，但不許別人說自己是塔綠班。

對於「塔綠班」一詞會在網路上爆紅，徐巧芯強調，不管你喜不喜歡，確實就是反應出了部分民進黨側翼、網軍令人厭惡的一面，才會產生共鳴，讓大家朗朗上口。如今民進黨好像怕大家不知道什麼是塔綠班一樣，透過出征的方式反而大幅宣傳這個網路名詞，可能未來人人都會用一句「好的，塔綠班」當成總結了，不知道這樣擴大宣傳的結果，民進黨是否有比較開心？