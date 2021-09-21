綠營民調傳54%不支持拆蔣公銅像　民進黨：沒來源不予置評

▲中正紀念堂。（資料照／記者張凱喨攝）



記者陶本和／台北報導

促轉會日前公布「中正紀念堂園區轉型方案」，建議移除蔣中正銅像；不過，外傳一份綠營內部民調，只有37%支持，有54%不支持。對此，民進黨21日表示，對於沒有消息來源的民調不予置評，強調推動轉型正義，仍會與社會溝通，取得社會多數認同。

在一份民進黨內部民調中，外傳對於中正紀念堂轉型為「反省權威歷史公園」，有25%民眾支持，但不支持者有58%；至於促轉會建議移除蔣公銅像一事，也僅有37%支持，無法接受的民眾有54％。

對此，民進黨發言人顏若芳表示，這份未見消息來源的民調，黨部不予置評。不過，她表示，總統蔡英文2016年上任以來，推動台灣的轉型正義，包含「開放政治檔案」、「清除威權象徵及保存不義遺址」、「平複司法不法、還原歷史真相並促進社會和解」以及「處理不當黨產」等四大任務。

顏若芳表示，6年多的時間，政府建立轉型正義的法律和相關組織，平反眾多受難者的罪名，公布一份份經過考據的調查報告，更為了推廣人權教育，建立人權博物館和國家人權委員會。

顏若芳強調，促轉會基於法定職權從各方面蒐集資料、研究報告向國人提出，民進黨都予以尊重；而日前促轉會提出中正紀念堂轉型方案，建議拆除蔣介石銅像，文化部長李永得有說，中正堂轉型正義須具備兩個「完備」，一是歷史評價完備，二是法制程序完備，否則社會衝突會更劇烈。

顏若芳說，民進黨在推動轉型正義的過程，仍然會與社會多多溝通，取得社會多數的認同、接受，並且做到圓滿。