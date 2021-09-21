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中秋收假日10地雷路段曝　蘇花湧北返車潮「恐塞8小時」

▲▼蘇花改,蘇花公路改善計畫,臺9線,蘇花改蘇澳～東澳段。（圖／記者季相儒攝）

▲蘇花公路20日下午已出現北返車潮，公路總局預估21日恐塞到傍晚6點。（圖／資料照）

記者柯沛辰／新北報導

交通部公路總局表示，21日是連假第四天，也是收假日，預估部分風景區仍有短途旅遊車流，但下半天各地省道恐湧現返回工作地的車潮，如台9線蘇花公路20日傍晚已出現北返車潮，預計21日北向會從上午10點塞到傍晚6點，建議用路人提早出發，避開車多或壅塞情形。

公路總局指出，連假最後一天，台2線福隆－瑞濱、萬里－大武崙、淡水路段，還有台3線、台7線大溪－慈湖路段、台9線礁溪路段仍有短途旅遊車流。

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到了下半天，各地省道將湧現北返車潮，包括台9線蘇花公路北向10-18時、台9線南迴公路接台1線往屏東方向14-20時、台61線鳳鼻至香山路段北向15-19時、台61線竹南路段15-21時等，預計屆時都會有車多或壅塞情形。

公共運輸部分，公路總局已協調客運業者籌措足夠運能，並視人潮機動增班，截至20日中午12時，西部國道客運共計行駛1700班次、疏運1萬9225人；東部國道客運共計行駛359班次，疏運5743人。

截至20日傍晚，西部國道客運尚有70.48%空位，東部國道客運尚有88.79%空位，歡迎有需求的民眾至各客運業者網站查詢。

公路總局強調，已督導各客運業者落實車輛安全整備及防疫措施，定期辦理場站及車輛消毒作業，也請搭乘公路客運民眾也配合防疫規定。

 
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