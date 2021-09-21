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收假日北返車潮湧現！　今國道9大易塞路段一次看

▲20210210國道車流路況▼ 。（圖／記者張榮恩攝）

▲交通部高公局預估，今天受北返車潮影響，國道交通量為114百萬車公里。（圖／記者張榮恩攝）

記者許維寧／台北報導

今天（9/21）中秋連假邁入尾聲，交通部高速公路局預估，今天受北返車潮影響，國道交通量為114百萬車公里，為平日年平均88百萬車公里的1.3倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。高公局也預判今日易壅塞9國道路段，建議用路人於上午時段出發避開車潮。

交通部高公局預估，今天車潮將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北、國3北向竹山-中興、霧峰系統-霧峰、大山-香山、關西-大溪、國5北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議北向用路人儘量於上午時段出發，節省時間。

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▲中秋連假收假日交通。（圖／高公局提供）

▲中秋連假收假日交通。（圖／高公局提供）

▲中秋連假收假日交通。（圖／高公局提供）

另外，高公局也提醒民眾，今日國道相關疏導措施包括：14-21時國5蘇澳至頭城北向高乘載管制、0-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口、7-19時封閉國1虎尾北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-10時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。


高公局呼籲民用路人務必養足精神，避免疲勞駕駛，出門前可再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。

▲中秋連假收假日交通。（圖／高公局提供）

▲中秋連假收假日交通。（圖／高公局提供）

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