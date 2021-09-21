台南永康崑大路市地重劃即將啟動　黃偉哲：讓永康發展再跨出一步

▲台南市政府為加速推動崑大路周邊附帶條件的整體開發建設，於鄰近崑大路與永大路地區辦理市地重劃開發，除讓永康發展再跨一步，也可改善淹水問題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府為加速推動崑大路周邊附帶條件整體開發建設，於鄰近崑大路與永大路地區辦理市地重劃開發，市地重劃計畫書經內政部2021年1月審議，計畫書修正及都市計畫發布實施後，預計於今年12月公告市地重劃計畫書，市長黃偉哲表示，此地重劃後，除讓永康發展再跨出一步外，也可改善局部地區的淹水問題。

市長黃偉哲表示，永康區為台南市人口最多行政區，他上任後即指示加速永康環境改造，正在辦理七大開發區，崑大路市地重劃區因鄰近國道一號，於大灣交流道開通後本重劃區將成為出入永康區之交通門戶，市府藉由市地重劃方式開闢公共設施及活化當地土地利用，將為永康區城帶來市新面貌。

台南市地政局長陳淑美表示，台南市政府以公辦市地重劃方式提昇土地利用，改善當地淹水潛勢，重新連結地區交通系統，擴大當地生活與商圈發展，藉由重劃工程開發，開闢必要性公共設施，以當地古地名鯽魚潭為意象規劃地面公園特色，保留歷史記憶，並善用鯽魚潭公園地下空間設置地下滯洪池，改善當地淹水問題，開發完成後將可整合周邊環境，形成完整之區域生活圈，提昇當地環境品質，將帶動永康崑大路之城市發展。

崑大路市地重劃範圍位於國道一號東側、大灣路南側及永大路西側、崑大路北側，含永大路一段287巷及大灣891巷之道路用地，位置鄰近台南市東區、東台南平實營區、崑山科技大學；其開發總面積約4.337公頃，提供可建築用地面積約2.582公頃，公共設施面積約1.735公頃，完成後將為未來台南都會重要交通門戶及都會生活腹地。

本案市地重劃計畫書於2021年1月內政部審議，預計9月底前完成計畫書修正後，即交由都市發展局辦理都市計畫核定公告發布實施作業，地政局再行辦理重劃計畫書報核及公告作業，預計今年12月辦理市地重劃公告及查估作業。重劃工程將於2022年第1季工程施工，整體重劃作業期程預計於2014年完成。