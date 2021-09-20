中秋佳節前台南37區公所溫暖獨老　為長者獻上祝福

▲台南市各區區長皆代表市長黃偉哲偕同公所課長、里長及志工一同訪視獨居長者，送上禮盒祝賀中秋節快樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



中秋月圓人團圓，中秋節是每個家庭都希望團圓的日子，全台因COVID-19疫情不穩定，不得不減少南來北往的人潮流動，20日台南市各區區長皆代表市長黃偉哲偕同公所課長、里長及志工一同訪視獨居長者，送上禮盒祝賀中秋節快樂，同時提醒長輩們注意防疫，保重身體，讓長者感受中秋佳節的溫馨暖意。

市長黃偉哲相當重視獨居長輩的關懷服務，希望在高齡時代下能夠營造友善溫馨的城市，感謝各公私部門長期以來參與社會對弱勢獨居老人的照顧，使獨居長者們感受到社會溫情，從而讓社會更溫暖，台南更有愛。期許敬老、愛老的關懷意識能深植人心，並以實際行動散播愛於各角落，往後更能持續以公私協力的方式，使長輩感受到關懷與重視，也重拾溫馨幸福的感覺。

民政局長姜淋煌表示，公所平時除定期獨居老人電話問安、關懷訪視、送餐服務外，也不定期辦理物資發放、到宅義務服務等活動，為獨居長者提供適時的協助。而在這中秋佳節特別訪視行動不便的獨居長者，則更具重要意涵，除瞭解他們的需求外，更能喚起各界對家中長者及社會獨居長者的重視，為未來投注於獨居長者的照護更盡一份心力，也希望吸引更多民眾共同成為長者守護者，將善心和愛心化成各種資源挹注，讓弱勢長輩度過溫馨的中秋佳節。