染疫留英女學生台南足跡曝　到歸仁吃牛肉湯經東山休息站北返

▲台南市公布案台北個案16254，9月17日曾自行駕車至台南市歸仁區吃牛肉湯及東山休息站。（圖／示意圖，與該個案無關，記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

中央疫情指揮中心公佈2例COVID-19本土病例，其中案16254為台北20多歲女性，該案為無症狀個案，9月17日曾自行駕車至台南市歸仁區吃牛肉湯及東山休息站。

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台南市衛生局指出，案16254於9月17日中午12時30分前往台南市歸仁區「台灣的牛牛肉湯」用餐，停留約30分鐘後，開車途經東山休息站，後續北上。個案自述去年曾於國外確診，於今年7月返台，居家檢疫期滿後採檢結果為陰性，9月19日因出境需求自費採檢而確診。

自9月21日起至10月4日，全國維持二級疫情警戒，呼籲市民除飲食外，外出全程佩戴口罩；落實實聯制、保持社交安全距離；集會活動人數維持室內80人、室外300人規定；會展活動及場館則依經濟部相關防疫指引辦理。

衛生局說，COVID-19公費疫苗預約平台第九期將開放預約第一劑BNT疫苗及第二劑高端疫苗，請18至22歲、65歲以上及40歲以上第九類意願登記選擇BNT，且尚未接種任何COVID-19疫苗的市民預約接種第一劑；另9月28日前符合高端疫苗第二劑接種間隔滿4週以上的市民，可預約接種第二劑高端疫苗。

開放預約期程為9月20日上午10時起至9月22日中午12時止；第一劑BNT疫苗接種期程為9月25日至10月2日；第二劑高端疫苗接種期程為9月27日至10月2日。台南市自展開COVID-19疫苗接種作業起，至18日止，共接種987461劑次，人口涵蓋率45.9％；第二劑涵蓋率7.0％；劑次涵蓋率52.8％。

由於國內仍有零星本土個案，黃偉哲市長呼籲市民，勤洗手、戴口罩，落實防疫作為，保護自己也保護其他人的健康。