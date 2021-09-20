　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

染疫留英女學生台南足跡曝　到歸仁吃牛肉湯經東山休息站北返

▲台南市公布案台北個案16254，9月17日曾自行駕車至台南市歸仁區吃牛肉湯及東山休息站。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市公布案台北個案16254，9月17日曾自行駕車至台南市歸仁區吃牛肉湯及東山休息站。（圖／示意圖，與該個案無關，記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

中央疫情指揮中心公佈2例COVID-19本土病例，其中案16254為台北20多歲女性，該案為無症狀個案，9月17日曾自行駕車至台南市歸仁區吃牛肉湯及東山休息站。

▲台南市公布案台北個案16254，9月17日曾自行駕車至台南市歸仁區吃牛肉湯及東山休息站。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台北個案16254，曾自行駕車至台南市歸仁區吃牛肉湯及東山休息站，台南市政府對東山休息站等足跡進行清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台北個案16254，曾自行駕車至台南市歸仁區吃牛肉湯及東山休息站，台南市政府對東山休息站等足跡進行清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台北個案16254，曾自行駕車至台南市歸仁區吃牛肉湯及東山休息站，台南市政府對東山休息站等足跡進行清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台北個案16254，曾自行駕車至台南市歸仁區吃牛肉湯及東山休息站，台南市政府對東山休息站等足跡進行清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局指出，案16254於9月17日中午12時30分前往台南市歸仁區「台灣的牛牛肉湯」用餐，停留約30分鐘後，開車途經東山休息站，後續北上。個案自述去年曾於國外確診，於今年7月返台，居家檢疫期滿後採檢結果為陰性，9月19日因出境需求自費採檢而確診。

▲台南市公布案台北個案16254，9月17日曾自行駕車至台南市歸仁區吃牛肉湯及東山休息站。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市公布案台北個案16254，9月17日曾自行駕車至台南市歸仁區吃牛肉湯及東山休息站。（圖／記者林悅翻攝，下同）

自9月21日起至10月4日，全國維持二級疫情警戒，呼籲市民除飲食外，外出全程佩戴口罩；落實實聯制、保持社交安全距離；集會活動人數維持室內80人、室外300人規定；會展活動及場館則依經濟部相關防疫指引辦理。

▲台南市公布案台北個案16254，9月17日曾自行駕車至台南市歸仁區吃牛肉湯及東山休息站。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市公布案台北個案16254，9月17日曾自行駕車至台南市歸仁區吃牛肉湯及東山休息站。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局說，COVID-19公費疫苗預約平台第九期將開放預約第一劑BNT疫苗及第二劑高端疫苗，請18至22歲、65歲以上及40歲以上第九類意願登記選擇BNT，且尚未接種任何COVID-19疫苗的市民預約接種第一劑；另9月28日前符合高端疫苗第二劑接種間隔滿4週以上的市民，可預約接種第二劑高端疫苗。

開放預約期程為9月20日上午10時起至9月22日中午12時止；第一劑BNT疫苗接種期程為9月25日至10月2日；第二劑高端疫苗接種期程為9月27日至10月2日。台南市自展開COVID-19疫苗接種作業起，至18日止，共接種987461劑次，人口涵蓋率45.9％；第二劑涵蓋率7.0％；劑次涵蓋率52.8％。

由於國內仍有零星本土個案，黃偉哲市長呼籲市民，勤洗手、戴口罩，落實防疫作為，保護自己也保護其他人的健康。

ET快訊
陸封殺台灣釋迦陳吉仲喊告！紐國禁芒果「會尊重」　網看傻了
快訊／BNT稱保護力涵蓋「5至11歲」　將申請EUA
快訊／「年輕人沒疫苗打」　吃屎哥裸身狂奔球場！腿骨折送醫
大蟒蛇突爬上身用力纏住　他「冷靜溝通」竟成功了
男裸身跳進球場狂奔　悍將緊急發聲明
謝忻認愛6個月突曬「新娘照」！網驚：要嫁了
快訊／少年海邊玩水　驚傳被大浪捲走

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明北向交通量估增1.5倍！　收假日國道9地雷路段報你知

台南公立國中生午餐吃3萬5100元！家長收繳費單驚呆「偷訂鮑魚嗎」

染疫留英女學生台南足跡曝　到歸仁吃牛肉湯經東山休息站北返

明中秋夜迎睽違8年「真・月圓」　一張圖秒懂全台賞月指數

蘇花北上車流湧現！加派警力交通崗哨　崇德管制站車輛輪放

明天中秋拜月老最靈！專家曝求姻緣5大禁忌　桃花位在這方向

快訊／染疫留英女學生探親！入住高雄5星飯店　匡列41人採檢中

快來登錄！桃園5000變1萬2加碼出爐　好事成雙券外地人也可抽獎

台獨革命者精神永在⋯　史明逝世紀念日文物館開展

獨／團購月餅竟吃到「塑膠碎片」　業者：內餡脫模不慎願退費

機車停路邊讓人下車「遭檢舉併排」 騎士吞500塊罰單！民怨：會申訴

運動+清潔！擦地用抹布健身　美女教練創意4分鐘居家訓練

掃地掃一半...掃把離奇失蹤了！　健忘叔「驚慌狂找」往左一看笑翻

南部的驕傲！鍋燒意麵療癒製程　熱油淋浴「麵體胖起來」網超愛

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

台南4機車躲馬路樹蔭下等紅燈　後方騎士按喇叭提醒遭三寶無視

蜈蚣陣+送葬佛祖車慶分局長調職　主謀2天就被逮...挑釁動機曝光！

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

烤肉惡人專挑貴的吃！錢付最少 中秋損友放大絕：可能要先走了

嘉義巷子口見「不要再撞了」看板　牆壁慘烈戰績讓她爆出魔性笑聲

明北向交通量估增1.5倍！　收假日國道9地雷路段報你知

台南公立國中生午餐吃3萬5100元！家長收繳費單驚呆「偷訂鮑魚嗎」

染疫留英女學生台南足跡曝　到歸仁吃牛肉湯經東山休息站北返

明中秋夜迎睽違8年「真・月圓」　一張圖秒懂全台賞月指數

蘇花北上車流湧現！加派警力交通崗哨　崇德管制站車輛輪放

明天中秋拜月老最靈！專家曝求姻緣5大禁忌　桃花位在這方向

快訊／染疫留英女學生探親！入住高雄5星飯店　匡列41人採檢中

快來登錄！桃園5000變1萬2加碼出爐　好事成雙券外地人也可抽獎

台獨革命者精神永在⋯　史明逝世紀念日文物館開展

獨／團購月餅竟吃到「塑膠碎片」　業者：內餡脫模不慎願退費

中壢大石頭庄福德祠慶土地公生　信眾力挺邱奕勝2022選桃園市長

美國男籃新任主帥是誰　希爾：NBA開季前將有定案

F級AV女優根本大胃王！　狂吞「26盤壽司蓋大樓」樂喊：這是享受

快訊／輝瑞BNT稱保護力涵蓋「5至11歲」　將申請EUA

滿嘴噁爆臭味！恐是「6疾病」纏身　醫：滿肚子大便倒上來

大陸禁台灣釋迦、蓮霧！　鳳梨挺果農…杜汶澤放話：開拓香港市場

快訊／「年輕人沒疫苗打！」　吃屎哥看台跳新莊棒球場…腿骨折送醫

蔡英文親邀高市早苗訪台　「台灣有能力加入高標多邊貿易協定」

陸封殺台灣釋迦陳吉仲喊告！紐國禁芒果卻稱「會尊重」…網看傻了

快訊／北市北投區行義路大樓火警　警消大批人馬搶救

帶國小女友到摩鐵啪啪被發現！　他積極求情...女方父母：繼續交往

生活熱門新聞

燒肉店員狂問「要不要換網」？　暗黑內幕曝

第九輪BNT「今上午10時起開放預約」

墾丁大街8千人擠爆！網目睹破口：看到四級的光

獨／鄧佳華喊話「打拳贏了嫁給我」琳妲回應了

潔哥怒PO「脫罩餵奶」照反擊

第九輪開搶！預約平台順到爆　網驚：全時段任選

染疫留英女學生台南足跡曝

SOGO天母店有確診者足跡急閉館　

台大女轟中字輩男友沒出息！2派網戰翻

即／染疫留英女學生　入住高雄5星飯店

iPhone最失敗功能是它！　鄉民爆共鳴：就是死不改

高美溼地「人型蜈蚣」　竟是雨傘惹的禍

烤肉多餘食材前3名　每次都有剩

丹丹漢堡想加盟僅「2管道」　北部人甭想了

更多熱門

相關新聞

中秋佳節台南37區公所溫暖獨老

中秋佳節台南37區公所溫暖獨老

中秋月圓人團圓，中秋節是每個家庭都希望團圓的日子，全台因COVID-19疫情不穩定，不得不減少南來北往的人潮流動，20日台南市各區區長皆代表市長黃偉哲偕同公所課長、里長及志工一同訪視獨居長者，送上禮盒祝賀中秋節快樂，同時提醒長輩們注意防疫，保重身體，讓長者感受中秋佳節的溫馨暖意。

iPhone最失敗功能是它！　鄉民爆共鳴：就是死不改

iPhone最失敗功能是它！　鄉民爆共鳴：就是死不改

台南購物旅遊優惠多

台南購物旅遊優惠多

疫情中的八大小姐！她卸下濃妝擺攤賣烤魚

疫情中的八大小姐！她卸下濃妝擺攤賣烤魚

中秋「墾丁湧8千人」！陳時中說話了

中秋「墾丁湧8千人」！陳時中說話了

關鍵字：

台南疫情台北歸仁東山疫調足跡

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華直播「激吻法拉利姐」！26秒震撼畫面曝光

燒肉店員狂問「要不要換網」？　暗黑內幕曝

第九輪BNT「今上午10時起開放預約」

美女吃播主「嘴角全爛、牙發黑」！為錢催吐下場曝

郵差送包裹找「林萬金」媽尷尬

「這檔」連10漲　2達人建議抱緊它

女拒山友追求報警　回家見他成焦屍　

SOD是真的！「奧運奪牌希望」美女泳將轉戰AV界

媽被同居人打！19歲兒撂10人亂砍落網

墾丁大街8千人擠爆！網目睹破口：看到四級的光

五倍券選數位還紙本？　達人推「台灣Pay」：無腦拿回饋

中秋防疫 台中騎樓巡查隊查獲4件違規烤肉

獨／鄧佳華喊話「打拳贏了嫁給我」琳妲回應了

余皓然校花女兒留學1月「變胖了」！

直擊吳宗憲兒帶女友回家過夜！

更多

最夯影音

更多
機車停路邊讓人下車「遭檢舉併排」 騎士吞500塊罰單！民怨：會申訴

機車停路邊讓人下車「遭檢舉併排」 騎士吞500塊罰單！民怨：會申訴
運動+清潔！擦地用抹布健身　美女教練創意4分鐘居家訓練

運動+清潔！擦地用抹布健身　美女教練創意4分鐘居家訓練

掃地掃一半...掃把離奇失蹤了！　健忘叔「驚慌狂找」往左一看笑翻

掃地掃一半...掃把離奇失蹤了！　健忘叔「驚慌狂找」往左一看笑翻

南部的驕傲！鍋燒意麵療癒製程　熱油淋浴「麵體胖起來」網超愛

南部的驕傲！鍋燒意麵療癒製程　熱油淋浴「麵體胖起來」網超愛

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面