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台南購物旅遊優惠多　遊客安心過中秋

▲中秋連假第三天台南仍舊人氣夯，台南地區各景點遊客總數預計比前一天多。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中秋連假第三天台南仍舊人氣夯，台南地區各景點遊客總數預計比前一天多。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中秋連假第三天台南仍舊人氣夯，市長黃偉哲提醒民眾，到10月4日前依然維持二級防疫警戒，台南已連續85天+0，不管是遊後壁或是預約參觀「斯卡羅」劇中的鹽水影視基地，還是凌晨4、5點就排隊國華街牛肉湯而來到台南，都要保持安全社交距離、維持良好衛生習慣及落實防疫措施，維持台南安心旅遊的好成績。

▲中秋連假第三天台南仍舊人氣夯，台南地區各景點遊客總數預計比前一天多。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據台南市觀旅局統計，連假第2天，商圈熱門景點包含國華海安商圈、南紡購物中心、安平老街及新化老街等，共計逾9萬遊客；山區景點如關子嶺風景區也單日湧入逾萬名遊客；文化場館及戶外景點如奇美博物館、台南美術館、山上花園水道博物館、十股仁糖文創園區、左鎮化石園區及頑皮世界野生動物園等，總計約近2萬遊客到訪。提供多種優惠的台南好康卷也吸引了不少旅客前來住宿，連假第二天台南旅宿仍維持平均8成以上的住宿率，民宿整體住宿率更是超過9成。

▲中秋連假第三天台南仍舊人氣夯，台南地區各景點遊客總數預計比前一天多。（圖／記者林悅翻攝，下同）

20日是連假第三天，上午人數最多的景點以國華海安河樂商圈、新化老街、安平老街、赤崁園區等商圈園區為主；山區景點則仍以關子嶺風景區遊客居冠；部分臺南親子景點，上午就出現親子家庭出遊人潮。整體而言，台南地區連日晴朗，20日各景點遊客總數預計比前一天多。

▲中秋連假第三天台南仍舊人氣夯，台南地區各景點遊客總數預計比前一天多。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府觀旅局局長郭貞慧表示，要好好把握連假的最後一天來台南旅遊，喜歡泡溫泉品嘗美食的旅客，可以到關子嶺風景區大啖美食桶仔雞，走訪溫泉老街享受日式和風氛圍。注重養生的民眾，可以到楠西梅嶺梅龍步道等山區步道，遠離都市喧囂，吸收天然森林芬多精。而後壁菁寮的傳統農村聚落中，是俗女影集拍攝場景，可以穿梭在懷舊的街上，日常的忙碌及疲累肯定頓時消失，彷彿回到無憂無慮的童年。在台86線旁的十鼓仁糖文創園區及奇美博物館也是適合全家出遊的好去處，下午時分也可一路向西順遊到擁有熱情浪漫氣氛的黃金海岸觀賞夕陽西下。

▲中秋連假第三天台南仍舊人氣夯，台南地區各景點遊客總數預計比前一天多。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲中秋連假第三天台南仍舊人氣夯，台南地區各景點遊客總數預計比前一天多。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長提醒民眾，仍須堅持並落實防疫政策，共同期許回歸正常生活的到來。另外台南市觀旅局防疫安心標章認證計畫及相關精彩活動資訊，可至台南旅遊網查詢（ https://www.twtainan.net/ ）。台南購物節活動將持續到明年2月，期間只要在台南市店家消費滿百後登錄發票，就有機會獲得好車好宅等各項好獎，抽中通通讓你帶回家，或直接多一個家！（詳情請上台南購物節官網 https://tainanshopping.tw/ ），而「2021台南好康券」更是提供食、宿、遊、購、行超過100種優惠，最多可節省達3000元，只要活動期間入住台南市配合活動之合法旅宿，每人每住宿1晚贈送1張好康卷，2晚每人2張，以此類推，優惠內容針對學生、小資族、家庭出遊等旅遊族群量身打造，透過台南好康券暢遊台南最好康。（詳情請上台南好康券官網 https://www.tainandaypass.tw/ ）

▲中秋連假第三天台南仍舊人氣夯，台南地區各景點遊客總數預計比前一天多。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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