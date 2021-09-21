中秋假期收假前一天　台南市環局再祭出3張罰單

▲中秋節連假民眾大放煙火，甚至10時過後的深夜時段依然違規燃放，台南市環保局稽查人員21日凌晨再開出3張罰單。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中秋節連假民眾大放煙火，甚至10時過後的深夜時段依然違規燃放，台南市環保局20日深間至21日凌晨在觀夕平台、黃金海岸、林默娘公園，總計開出78張勸導單，另也強力巡查黃金海岸周遭熱區， 21日凌晨在該區共開出3張罰單，21日為連假最後一日，環保局仍將加派人力持續進行稽查工作，為民眾守護環境。

環保局稽查人員犧牲假期，深夜出勤維護環境安寧，少數民眾卻是不顧他人，我行我素，在夜間10時過後繼續放煙火。20日深夜11時30過後，放煙火熱區黃金海岸一帶下起大雨，民眾以為稽查員會因雨撤離，雨後肆無忌憚的大放煙火，環保局當場開單告發，一連開出3張罰單。

環保局指出，其實多數的民眾是自愛的，17日深夜在林默娘公園開單告發後，連假期間林默娘公園一帶的環境就大幅改善，20日晚間9時55分前煙火四射，稽查人員已準備前往告發，沒想到10時一到，瞬時寧靜下來，後續除了個案經勸導後，均未再燃放，在勸導期間也聽聞民眾互相提醒環保局會開單，煙火小販也在10時許收攤。

市長黃偉哲表示，今年中秋市府強力宣導及全力巡稽查、勸導後，民眾違規施放煙火情況已有減少，謝謝民眾配合，環保工作吃力不討好，謝謝稽查人員辛苦與付出。

環保局局長謝世傑指出，依噪音管制法第8條公告規定，夜間10時起至隔日上午7時不得施放爆竹煙火 ，若遭檢舉噪音查證屬實，可處3000元至3萬元罰鍰，可按次處罰。這次中秋連假目前告發6件（黃金海岸5件、林默娘公園1件），全台南市總勸導232件 。

另外，如亂丟垃圾者可依照廢棄物清理法第27條，處1200元至6000元罰鍰。環保局呼籲民眾，好好利用最後本次連假最後一天假期，陪同家人在家過節守護環境又兼顧防疫，如發現管制時段有人燃放爆竹煙火或造成環境髒亂行為，可立即撥打公害陳情專線0800-066666或6572916轉222向環保局檢舉。