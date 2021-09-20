軍職女友騙懷孕「買酒釀蛋豐胸」　癡男半年匯13萬才知她嫁別人

▲法院審理後，一、二審均依詐欺罪判處王女5月徒刑，得易科罰金。（圖／翻攝Google maps）

記者莊智勝／台北報導

澎湖一名盧姓男子與王姓女友遠距離戀愛，但女友卻不斷羅織各種理由要求盧男匯錢金援，稱自己懷孕要紅包、甚至還佯稱自己訂購酒釀蛋豐胸、以及葉酸補身體，請求盧男匯款；盧前後共匯出13萬1000元，事後才驚覺女友根本沒有懷孕，且還另嫁他人，並與丈夫生下5個月大的孩子，盧男因此憤而提告。法院審理後，一、二審均依詐欺罪判處王女5月徒刑，可易科罰金15萬元，全案定讞。

判決指出，王女擔任軍職，部隊在新北市，而盧男則住在澎湖，2人交往後展開遠距離戀愛；108年2月，王女謊稱自己懷孕，要訂購「酒釀蛋」豐胸、以及孕婦葉酸補身體，要求盧男匯款2萬5000元；盧聞訊後二話不說立刻匯錢。隨後王女故技重施，頻頻「訂購酒釀蛋」，甚至還要求盧男包2萬2000元紅包給腹中胎兒，前前後後共要求盧男匯款13萬1000元，盧男被矇在鼓裡、騙了大半年後才終於發現女友根本沒懷孕，且還已另嫁他人，甚至還有一個5個月大的孩子，氣得提出告訴。

法院審理時，王女坦承自己因缺錢花用，才會羅織理由誘騙盧男匯錢，但在與盧男交往時，她就已經是媽媽，5個月大的孩子也是她與結婚對象所生，但2人結婚沒多久後即離婚。

法官審酌，王女利用盧男的信賴及情感，刻意隱瞞實情，甚至在與他人結婚後，還不斷騙取金錢，欺騙他人情感，要無可取，但考量王女犯後坦承犯行，態度尚可，且王女現已離婚，留職停薪照顧孩子，後續也陸續將款項歸還盧男，因此一、二審均依詐欺罪判其5月徒刑，得易科罰金15萬元，全案定讞。