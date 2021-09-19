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八大行業停業120天！酒店妹跑「581」吐心酸　最慘一天只賺40元

記者邱中岳／台北報導

全國疫情嚴峻，在5月中旬爆發群聚感染之後，全國八大行業均遭勒令停業，停業至今已超過120天，許多酒店小姐紛紛另覓出路，有酒店小姐本以為可能停業只有2個月可以吃老本度日，沒想到一停就是4個月，最後只能跑「581」(Uber Eat)賺錢，但最慘一天只賺40元。

全國八大行業在疫情期間全面停擺，從5月15日開始至今已經超過120天，1名酒店小姐Elly，30歲，原本認為酒店停業跟2020年4月一樣，停業一個月後又恢復正常，所以將在5月停業期間選擇吃老本度日，將存款一半給父母之外，剩下一半原以為可以撐過停業時刻。

▲▼在酒店打滾10年Elly，因為疫情爆發，所以現在只能當外送員賺房租以及生活費。（圖／記者邱中岳攝）

▲在酒店打滾10年Elly，因為疫情爆發，所以現在只能當外送員賺房租以及生活費。（圖／記者邱中岳攝）

剛開始，Elly選擇用僅剩的存款，支付房租以及日常吃飯開銷，原本以為疫情只有2個月就會好轉，八大行業可能也會開始開放復甦，但政府卻遲遲沒有開放，Elly也只能開始另謀出入，當初有人介紹當飯局妹，但因為疫情關係，加上還沒打疫苗而拒絕。

到了7月底，讓原本就沒有存錢觀念的Elly，所剩的積蓄已經快花完，所以只好兼差跑Uber Eat、當外送員補貼房租以及日常開銷，Elly在7月底開始踏進Uber Eat的行列，卻沒有想像中的順利，直言「外送員並沒有想像中好做」。

▲▼在酒店打滾10年Elly，因為疫情爆發，所以現在只能當外送員賺房租以及生活費。（圖／記者邱中岳攝）

▲Elly原本在酒店上班，但因賺錢很快沒有存錢觀念，疫情停業120天也讓她轉行當起外送員。（圖／記者邱中岳攝）

Elly後來發現其實外送員除了對路況要熟悉，還要掌握外送的時間，另外還有因為現在很多人加入外送行列，在用餐時間幾乎接不到單，甚至有一次更慘，跑了幾個小時卻只有幾張單，算起來整天只有收入40元，最好的時候一天約2千多元。

▲▼在酒店打滾10年Elly，因為疫情爆發，所以現在只能當外送員賺房租以及生活費。（圖／記者邱中岳攝）

▲八大行業因為疫情爆發的緣故停業，酒店妹Elly也轉行當起外送員，慘曝最慘一天只賺40元。（圖／記者邱中岳攝）

在酒店打滾10年的Elly說，雖然8月份總收入只有2萬多元，但夠維持生計以及繳房租就可以了，希望疫情快點趨緩，八大行業可以慢慢恢復運作，她也記取教訓，平時就要有存錢的觀念，讓自己能離開八大行業、做想做的小生意。

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