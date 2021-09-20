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砸2659萬買愛馬仕包！等半年連影子都沒有　她兩手一攤：花光了

▲▼好市多北台中店，愛馬仕凱莉包。（圖／記者游瓊華攝）

▲愛馬仕柏金包、凱莉包作為長年熱銷包款，因數量稀少導致價格居高不下，未料卻有人因想買包而受騙。（圖／記者游瓊華攝）

記者林冠吟／台北報導

游姓男子因想購買凱莉包和柏金包等愛馬仕頂級包款，2016年透過朋友介紹，認識李姓女子。李女向游男指出，有同學在愛馬仕工作，可以較低的價格取得包款，轉售後可獲得高額利潤，游男信以為真，陸續轉帳2659萬元給李女，卻始終不見包包，才驚覺受騙。民事部分，台中高分院判李女須賠償游男2435萬餘元；刑事部分，則依詐欺罪，不得易科罰金部分判李女應執行有期徒刑2年6月；得易科罰金部分應執行有期徒刑1年2月。

愛馬仕頂級包款凱莉包和柏金包，作為愛馬仕其下著名且熱賣的包款之一，除價格昂貴外，購買也相當不易，往往需要配貨才能購買，加上不同皮革價格也落差許多，一只包最貴可以賣到台幣一千萬餘元左右，儘管如此仍吸引不少人渴望購得一只柏金或凱莉包。台中一名游姓男子就是看準商機，想要購買愛馬仕的熱銷包款藉此投資，透過朋友介紹，認識一名李姓女子，李女向他自稱有朋友在愛馬仕工作，可以以較低的價格購得，游男在轉售後可獲得高額利益，信以為真的游男前後轉了2600餘萬元的現金給李女代購，未料卻是惡夢的開始。

▲愛馬仕凱莉包。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕凱莉包，一只往往要價不斐，但仍有不少人趨之若鶩。（圖／品牌提供）

李女先是拿出一系列精品包品名等，並向游男指稱已有買家願意購買，只是包款因貨運海關等因素需要等6個月後才能到貨，讓游男誤以為將賺進大把銀子，而持續匯錢給李女。直到游男始終不見包影，才驚覺受騙，怒質問李女錢的去向，李女還大方向游男坦承，她把游男匯給她大部分的款項都花光了，她現在「身上沒錢」，讓游男相當傻眼，怒告李女詐欺，並向其求償2600萬餘元。

詐欺案庭審時，李女向法官堅稱自己絕無詐欺行為，並向法官辯稱，游男曾以通訊軟體向她表示「包包數量跟顏色全部你處理」、「好，你全權處理」等訊息，卻未有任何證據可以證明，讓法官難以認採信。而游男事後驚覺被騙後，怒向李女討回款項和包包，李女事後確實拿了5個愛馬仕包包給他，不過卻全是牛皮，根本未見游男一開始要求購買的鱷魚皮。

法官審理後指出，審酌李女不思正當途徑賺取財物，因貪圖不法利益向游男詐取款項，造成游男受有財產上的損失，且李女至今仍未與游男達成和解，衡量其智識與經濟程度，依游男的匯款次數，認定李女有35次詐欺犯行，刑事部分依詐欺罪，不得易科罰金部分，判其應執行有期徒刑2年6月；得易科罰金部分，判其應執行有期徒刑1年2月；民事部分，則判李女須賠償游男2453萬餘元。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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