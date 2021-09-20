看上宅經濟！美女總監投身「線上藝廊」　盼藝術不再是洗錢工具

記者邱中岳／台北報導

北市知名的民生社區中，有著許多現代感十足的咖啡廳，但除了咖啡廳之外，一間當代藝廊也悄悄進駐，創辦人自幼家族就收藏許多藝術家作品，早在10年前就看上「宅經濟」，領先創立了線上藝廊，這幾年更在網站建構出模擬環境，讓新手收藏家可以輕易想像藝術品陳列在家中不同位置，會有甚麼樣的感受。

王品茜，Veronica Wang，御書房藝廊藝術總監，isart gallery線上藝廊創辦人，因受到母親長年收藏藝術品的薰陶，所以也慢慢地對藝術感到興趣，年幼時前往法國巴黎旅遊，前往了羅浮宮、龐畢度等美術館，看了《蒙娜麗莎的微笑》等世界級名著，但年幼的她，當時只覺得朝聖了許多藝術史上重要作品。

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▲台灣人常認為藝術品是有錢人洗錢、炒作的工具，但王品茜（右1）使命感上身，決定投身藝術界。（圖／記者邱中岳攝）圖為疫情前拍攝

直到旅程中前往龐畢度當代藝術中心，看到了一件只佈滿藍色的巨型畫作，王品茜回想，當時至少站在這幅作品前整整15分鐘，內心震驚且感動無比，頓時明白了「is art」（這就是藝術），藝術品所包含的嶄新觀念可以為觀眾帶來的感動，從此奠定她對當代藝術的熱愛。這幅作品也就是被藝術家Yves Klein所註冊為專利、知名的《國際克萊因藍》。

王品茜在美國密西根大學(ANN ARBOR)攻讀藝術後返台，發現在台灣藝術品常常被認為遙不可及，不然就是跟炒作、洗錢有關，也有朋友聽到藝術品就敬而遠之，直言「藝術品是有錢人在玩的」，王品茜頓時有種使命感上身，希望讓大家都可以更輕鬆的收藏藝術，讓每個人都有機會體會藝術真正的魅力，自此決定投身藝術界。

▲王品茜（左1)曾在巴黎龐畢度中心，駐足在《克萊因藍》的作品前15分鐘發現「這就是藝術」。（圖／記者邱中岳翻攝，圖為疫情前拍攝）

「其實買藝術品就像買居家用品」，王品茜說到，購買藝術品不是要給自己壓力，也不是要買多貴，如果買一瓶保養品的錢就可以買一幅自己喜歡的藝術品掛在家中，美化空間之外，看著藝術品療癒又紓壓，不知不覺中還可以培養美感，這才是藝術品對於居家帶來的效果。

所以王品茜決定，除了實體畫廊之外，也決定經營「線上藝廊」，讓不敢踏進藝廊的人，也可以先在線上找尋自己喜歡的作品，另外也符合現在「宅經濟」的需求，網站還有各種分類區隔，讓人可以依照預算，色系、尺寸、放置位置，挑選自己喜歡的類型風格。

另外，因為收藏家常常不知道這個作品要掛在甚麼地方，網站上也自動產出將作品放在家中玄關、客廳以及臥室的示意圖，讓人可以輕鬆的在網路上做出選擇，否則最後送到家中，卻可能因為不知道大小判斷錯誤，或是不知道掛哪裡而苦惱。

▲王品茜投身藝術圈，看上現代宅經濟，從10年前開始經營「線上藝廊」。（圖／記者邱中岳翻攝）

由於大多數的人無法分辨畫作真偽，或是藝術品與藝品的差別，線上藝廊已為大家做出專業的嚴格篩選，確保購買者不會買到仿作，卻又可以用非常平民親切價格取得；王品茜笑說，「我常常覺得我在做慈善事業，但的確只是希望大家不會再因為不懂而買到粗糙的仿作、或沒有價值的印刷品了。」

從小熱愛藝術的王品茜建議，收藏藝術品可以美化空間、培養美感，雖然往往民眾會有壓力，但也建議沒有收藏過藝術品的人可以勇敢踏出第一步，找到你看了就喜歡、讓你有共鳴的藝術品。

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