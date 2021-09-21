大陸禁台灣釋迦、蓮霧「陳吉仲喊告」　他傻眼：有告紐西蘭？

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

中國大陸海關總署19日通知我方，因釋迦、蓮霧檢出有害生物，20日起禁止輸入，農委會主委陳吉仲痛批不符合國際規範，揚言向WTO提訴訟。不過，前民進黨立委郭正亮卻不以為然地表示，紐西蘭禁止台灣荔枝芒果，陳吉仲有去告紐西蘭嗎？

中國大陸20日起暫停台灣釋迦及蓮霧輸入，原因為多次從台灣過去的這兩項水果檢出檢疫性有害生物「大洋臀紋粉蚧」（介殼蟲）。

陳吉仲公布資料表示，6月28日起就沒有不合格通知，這樣的處理不符合國際規範，要求在9月底前盡快恢復在動植物防疫對話的機制，解決介殼蟲等議題，否則要比照澳洲案例，10月1日向WTO提出訴訟，陸方違反規定。

對此，前民進黨立委郭正亮在政論節目中指出，紐西蘭是「第一批」發現台灣荔枝芒果有東方果實蠅幼蟲後，就禁止到現在都沒開放，陳吉仲有去告紐西蘭嗎？這不是雙標嗎？

今年6月18日時，紐西蘭原料工業部（The Ministry for Primary Industries）在一批自台灣運達紐西蘭的芒果及荔枝中發現東方果實蠅，隨後下令暫停台灣芒果及荔枝入境。陳吉仲當時指出，「檢疫部分遇到這樣的問題，一般來說會尊重當地進口國處理。」

針對說法不同，許多網友也紛紛在PTT發表看法，「結果真的是水果有問題還怪中國禁止進口」、「洋人說有蟲->尊重 中國說有蟲->我告上」、「本來就有蟲，民進黨教妳什麼叫雙標」，不過也也網友認為「台灣不都講請中國拿出科學證據來說服人，中國是有拿科學證據說服人?」、「外國人什麼都要沒蟲又要沒農藥，吃X比較快啦」。

▼紐西蘭原料工業部6月發現一批自台灣芒果、荔枝遭東方果實蠅入侵。（圖／農委會提供）

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