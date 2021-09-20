陸封殺台灣釋迦陳吉仲喊告！紐國禁芒果卻稱「會尊重」…網看傻了

▲大陸表示台灣釋迦檢出有害生物，發布暫停進口。（圖／記者林悅翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

中國大陸海關總署以檢出檢疫性有害生物為由，自20日起將暫停進口台灣蓮霧和釋迦，農委會主委陳吉仲昨天開記者會批完全不符合國際規範，要求陸方9月底前好好對話、解決，否則10月1日要向WTO提訴訟。不過紐西蘭6月暫停台灣芒果、荔枝入境時，陳吉仲當時卻指出，會尊重當地進口國處理，說法引發熱議。

大陸20日起暫停台灣釋迦及蓮霧輸入，因為多次從台灣過去的該2項水果檢出檢疫性有害生物「大洋臀紋粉蚧」。對此，農委會主委陳吉仲公布資料表示，6月28日起就沒有不合格通知，這樣的處理不符合國際規範，要求在9月月底前盡快恢復在動植物防疫對話的機制，解決介殼蟲等議題，否則要比照澳洲案例，10月1日向WTO提出訴訟，陸方違反規定。

▲紐西蘭原料工業部6月發現一批自台灣芒果、荔枝遭東方果實蠅入侵。（圖／農委會提供）

然而在今年6月18日時，紐西蘭原料工業部（The Ministry for Primary Industries）在一批自台灣運達紐西蘭的芒果及荔枝中發現東方果實蠅，隨後下令暫停台灣芒果及荔枝入境。防檢局當時受訪認為「這件事很意外」，荔枝還在調查原因，但芒果沒被入侵，而陳吉仲則指出，「檢疫部分遇到這樣的問題，一般來說會尊重當地進口國處理。」

針對說法不同，許多網友也紛紛在PTT發表看法，「結果真的是水果有問題還怪中國禁止進口」、「洋人說有蟲->尊重 中國說有蟲->我告上」、「本來就有蟲，民進黨教妳什麼叫雙標」，不過也也網友認為「台灣不都講請中國拿出科學證據來說服人，中國是有拿科學證據說服人?」、「外國人什麼都要沒蟲又要沒農藥，吃X比較快啦」。

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