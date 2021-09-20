大陸暫停台灣釋迦及蓮霧輸入　鄭文燦：整合各通路力挺農友

▲台灣釋迦被中國禁止輸入。（圖／農糧署／翻攝鄭文燦臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

針對中國暫停台灣釋迦及蓮霧輸入，桃園市長鄭文燦20日於臉書Po出「吃釋迦、吃蓮霧，一起挺台灣！」一文並指出，繼台灣鳳梨遭中國禁止輸入後，台灣釋迦、蓮霧也被中國列為黑名單，此舉明顯的就是政治性操作！鄭市長強調，「鳳梨不能賣中國，戰機可以來台灣」，這是兩岸問題最大的障礙。

鄭市長指出，蓮霧是他非常喜愛的水果，而桃園農會曾多次協助中南部農會銷售多元農產品，針對本次事件，市府將整合農會銷售據點，除了協助販售釋迦及蓮霧外。同時，桃園也會發起相關活動，鼓勵企業、社團及市民朋友認購台灣釋迦及蓮霧，共同力挺農友度過難關。

鄭市長臉書Po出「吃釋迦、吃蓮霧，一起挺台灣！」一文後，支持網友紛紛留言：「大家一起吃吧！釋迦買回來放軟，挖起來冰冷凍，就是原汁原味的水果冰棒了。」、「蓮霧不耐久放，先吃蓮霧吧！」、「太好了，終於可以吃到便宜的蓮霧」、「大陸不進蓮霧釋迦，大家就多吃一些，農委會主委多找企業幫忙銷售及相挺的友國，是可以稍解燃眉之急」、「希望不要跟之前鳳梨一樣，大家相挺結果供不應求，平均單價賣得比平常還貴？」、「力挺水果王國的美好台灣！對岸不買，我們才有機會吃到上等水果」、「市長買來送市民一戶一箱，就可以幫農民銷售。讚！」…