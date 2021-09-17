快訊／3+11調查報告出爐　范雲首露面：尊重行政院調查結果

▲民進黨立委范雲。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

今天中台灣本土疫情爆發，外界將矛頭指向放寬機組員檢疫規定的「3+11」，曾經舉行相關協調會的民進黨立委范雲因此被罵翻，不過，行政院「3+11」調查報告16日出爐，全文未提范雲，僅稱該決策是由衛福部長陳時中拍板，遭質疑是否為范「卸責」。對此，范雲17日上午受訪表示，尊重行政院調查結果，未來也有監察院的調查，她的態度都一樣。

范雲今天上午受訪表示，尊重行政院調查結果，未來也有監察院的調查，她的態度都一樣，昨天她與其他立委在同樣時間收到調查報告，也看到媒體相關報導，強調尊重行政院的調查。

媒體追問，今天中疫情破口從何而來？范雲直言，「我無法回答，尊重行政院調查結果」；至於面臨臉書持續被洗版一事，她則說，「現在最重要是一起團結防疫」。

媒體也問及，從本土疫情爆發後，范雲沈默很久，她僅說，她是一名立委，有依照立法委員的職權參加記者會，尊重行政院調查結果，未來還有監察院調查，她的態度都一樣。

其他人也看了這些...

►陳時中親自拍板的！ 3+11調查報告首次曝光

►立法院明開議藍綠甲動備戰 蘇貞昌先闖「3+11」第一關

►蘇貞昌報告3+11決策時間軸曝 陳時中4大考量拍板「加強版」模式