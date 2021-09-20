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陳吉仲擬告中國「封殺台灣釋迦」！杜紫宸連發6文狂嗆：需要補腦

▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

記者閔文昱／綜合報導

中國大陸海關總署以檢出檢疫性有害生物為由，自20日起將暫停進口台灣蓮霧和釋迦，農委會主委陳吉仲昨天開記者會批完全不符合國際規範，要求陸方9月底前好好對話、解決，否則10月1日要向WTO提訴訟。對此，中華大學兼任講座教授杜紫宸連發6篇文開嗆，並怒轟陳吉仲「真是夠扯了」、「需要補腦一下」。

杜紫宸在臉書發文指出，陳吉仲居然大言不慚在電視上說我們要去WTO告中國，「真是夠扯了，你是真知道還要假不知？WTO最主要的精神是貿易平等，也就是你若進口了A國產品，就不能禁止以相同條件進口B國的產品，在這個前提下，台灣單方面禁止中國大陸產品（尤其是農產品）多少項目，違反WTO規範，你都知道吧？如果你真不懂，應該去問問蔡總統。」

▲新北攜手台東銷售頂級釋迦 力挺小農渡過寒冬難關。（圖／新北市農業局提供）

▲中國大陸海關總署19日以檢出介殼蟲為由，決定20日起暫停輸入台灣的釋迦及蓮霧。（圖／新北市農業局提供）

杜紫宸請教也曾做過農委會主委的長輩，對方表示，邊境檢疫的暫停進口在國際間是很平常的事，台灣對美國、紐西蘭的蘋果都曾經禁止進口過，解決之道就是談判，「陳吉仲說無法接受，那是沒常識。」

杜紫宸引述前駐WTO副代表魏可銘說法，在WTO有SPS協定，GATT第20條都有規定，只要符合規定，會員國採取檢疫措施是完全合法的，除非提出科學證據證明對方措施是「造成恣意或無理的歧視」，否則檢驗與防檢疫措施之實施不應構成對國際貿易的隱藏性限制（SPS協定第三條），「陳吉仲好像需要補腦一下。」

▲杜紫宸經常發表時事評論。（圖／翻攝自Facebook／杜紫宸）

▲杜紫宸經常發表時事評論。（圖／翻攝自Facebook／杜紫宸）

針對紐西蘭6月暫停台灣芒果、荔枝入境時，陳吉仲卻指出「會尊重當地進口國處理」。杜紫宸直言，陳吉仲主委應該挺起胸膛，肩膀硬一點，不止中國說我們的釋迦蓮霧有蟲，居然紐西蘭也說我們的芒果荔枝有蟲，「是可忍孰不可忍，2個國家一起告！千錯萬錯，反正農委會絕對沒有錯！」

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