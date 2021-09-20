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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

三月就提醒釋迦、蓮霧可能被禁　黃暐瀚：蔡政府應考慮中止ECFA

▲▼黃暐瀚評論五倍券不合時宜。（圖／翻攝自POP Youtube）

▲黃暐瀚三月初就曾警告蓮霧、釋迦可能被禁。（圖／翻攝自POP Youtube）

記者杜冠霖／台北報導

繼鳳梨之後，中國大陸海關總署突宣布，因檢出「大洋臀紋粉蚧」，將暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國，對此，資深媒體人黃暐瀚20日表示，除了農產品外，蔡政府應該慎重考慮中止兩岸ECFA，「沒有明知是毒藥還繼續吃的道理。」

對於釋迦、蓮霧被禁，黃暐瀚在臉書發文指出，自己在今年三月鳳梨被禁時就提醒，要小心釋迦跟蓮霧，理由無他，出口大陸佔比極高，卻如狗吠火車，半年過去，一切依舊照劇本，繼續演出。

黃暐瀚表示，為今之計，別無他法，台灣政府只能趕緊做三件事，第一是降低台灣農產品對大陸的依賴。第二，若無替代市場，相關農產品是不是該考慮轉作，最後，除了農產品外，政府也該慎重考慮中止兩岸ECFA，「既是毒藥，立刻停藥！沒有明知是毒藥，還繼續吃的道理。」

對於禁蓮霧、釋迦一事，農委會主委陳吉仲指出，我國蓮霧今年至今輸出1,458批，其中不符合規定僅6批，合格率高達99.59%，且從6月底後就再也沒有接獲中國不合格通知。中國特地挑在我國中秋連假期間突襲式暫停我國釋迦及蓮霧輸入，顯然是有貿易以外的考量，「我要代表臺灣農民嚴正表達無法接受。」

陳吉仲指出，為捍衛我國正常的農產貿易權益，將循正式管道向中方要求諮商，如果中國相關單位在9/30前對我國所提要求沒有正面回應，我們將以世界貿易組織（WTO）會員國的身份，依澳洲控訴中國紅酒及大麥禁令的模式，向WTO提起正式的爭端解決申請。

陳吉仲表示，今年上半年中國也用同樣的手法片面暫停我國鳳梨輸入，當時採取增加中國以外市場外銷、加強國內加工及行銷促銷等做法因應，最後不但讓鳳梨產地價格高於過去兩年同期平均，更擴大開拓外銷市場，鳳梨外銷中國以外市場成長566%，其中外銷日本成長742%。

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