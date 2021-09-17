快訊／立法院開議大戰　民進黨多數優勢否決「蘇貞昌道歉案」

▲國民黨團舉起「騙子政府」手舉牌表達不滿。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院17日開議，在行政院長蘇貞昌進行「3+11」專案報告前，朝野先上演表決大戰。國民黨立院黨團總召費鴻泰怒批，死了1600多人，行政官員不道歉還坐在那裡，要求蘇揆和衛福部長陳時中應該道歉下台，但最後民進黨團挾國會多數優勢，否決國民黨團的提案，包括：要求行政院長蘇貞昌道歉、立法院成立跨黨派台鐵改革小組。

國民黨團今天提案要求，行政院長蘇貞昌應為防疫不力及疫苗短缺負起政治責任，並向國人公開道歉，但民進黨團在程序階段即表示異議，經表決後，民進黨團以人數優勢55票反對，37票同意、3票棄權，否決該案。

表決過程中，費鴻泰舉起自備的麥克風怒批，死了1600多人，行政官員不道歉還坐在那裡，「好意思嗎？有良心嗎？蘇貞昌、陳時中下台」，國民團並一湧而上，高舉「3+11就是破口，陳時中下台」、「騙子政府」等手舉牌，高喊要蘇揆道歉。

民眾黨團提出要求蘇貞昌針對勞保改革、非洲豬瘟疫情與進口萊豬對台灣經濟產業衝擊影響進行專案報告，以及成立太魯閣事故調閱委員會等3案，今天也遭民進黨團以人數優勢否決。

至於國民黨團、民進黨團均提出，要求行政部門仍須努力催貨，並妥善安排到貨疫苗接種順序，以讓長輩第一劑、第二劑疫苗可以順利到位，提高我國疫苗覆蓋率等案，因會中無人表達異議，均照案通過。

此外，時代力量立委邱顯智、陳椒華昨晚間均透過臉書質疑，其同仁多次詢問「3+11」的報告何時可以送到立法院，得到的答案都是17日上午7:30，沒想到卻提前從記者手上輾轉獲得，「請問行政院，為什麼早就做好的報告，卻要拖延到質詢當日早上才提出？」

民眾黨團也透過臉書批評，這幾天在野黨立委多次詢問報告何時能送到立法院，「這份12頁的專案報告執政黨立委有、媒體有，就在野黨立委拿不到，在蘇貞昌眼中，立法院只是行政院立法局。」

▲國民黨團抗議過程中，民進黨立委站在行政院長蘇貞昌前，隔起一道人牆。（圖／記者屠惠剛攝）