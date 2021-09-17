快訊／立院火爆衝突場面曝　國民黨怒撕3+11報告丟向蘇貞昌

▲蘇貞昌赴立法院專案報告「3+11」，國民黨阻擋蘇貞昌上台，撕碎報告丟向蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

立法院17日開議，邀請行政院長蘇貞昌提出國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程專案報告。不過，在蘇貞昌上台報告前，國民黨全體立委湧上前高舉手板抗議，要求蘇貞昌道歉、下台，接著當場撕碎報告，立法院長游錫堃宣布休息10分鐘，藍委目前持續在台上抗議，仍無法進行專案報告、質詢。

國民黨團稍早提案要求，蘇貞昌應為防疫不力及疫苗短缺負起政治責任，並向國人公開道歉，但遭民進黨團以人數優勢否決。

在蘇貞昌上台報告前，國民黨立委身穿「台灣需要疫苗」T恤，湧上前舉著「3+11就是破口，陳時中下台」、「沒有調查沒有真相」等手板，高喊「蘇貞昌道歉、退回書面報告」，民進黨立委則站在蘇貞昌位置前圍成人牆保護，眼看報告無法進行，游錫堃宣布休息10分鐘，藍委接著將書面報告撕碎，撒向蘇貞昌及民進黨立委，並持續在台上抗議，蘇貞昌則已暫時離開議場。

針對「3+11」決策過程，行政院報告指出，當初因考量有9成機師無法享有正常生活，近6成機師產生嚴重失眠問題，顯示機組員因長期處於身心健康不佳狀態，恐危及飛航安全，考量當時國內疫情平穩，航空公司的外站「零接觸」管理，航空公司管理的監督課責規範均已成熟，指揮官陳時中因而決定調整為「加強版3+11」管理模式。