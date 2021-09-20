　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

做公益「全身脫光」！天體海灘820人裸泳　她被看嗨喊：超棒的

▲▼ 英國北海卓洛里卓海灣（Druridge Bay）一年一度「裸泳大會」19日登場。（圖／路透）

▲參加活動民眾先是聚集在海灘上，觀看女表演者帶來的火舞秀，接著才下水。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國北海卓洛里卓海灣（Druridge Bay）一年一度「裸泳大會」19日登場，總計至少820名男男女女脫光身上衣物下水，除了慶祝秋分到來，也是在為慈善機構募款做公益。

▲▼ 英國北海卓洛里卓海灣（Druridge Bay）一年一度「裸泳大會」19日登場。（圖／路透）

綜合太陽報、每日郵報等英媒報導，參加活動民眾先是聚集在海灘上，觀看女表演者帶來的火舞秀，接著才下水。而當地海岸警衛隊成員則是在一旁待命，但整場活動相當順利，並未發生任何醫療相關事件。

本屆女參加者喬（Jo）受訪時透露，「我在2019那年也參加過，所以知道這活動有多棒，因為其他人也裸體，所以不會覺得怪怪的，每個人都在興奮大笑，水確實滿冷的，但我幾乎每天都在海裡游泳，已經習慣了。」

▲▼ 英國北海卓洛里卓海灣（Druridge Bay）一年一度「裸泳大會」19日登場。（圖／路透）

▲▼ 英國北海卓洛里卓海灣（Druridge Bay）一年一度「裸泳大會」19日登場。（圖／路透）

事實上，這場一年一度的裸體晨泳大會早在2012年就開始，旨在為心理健康慈善基金會「MIND」募善款，但去年受到疫情影響停辦。上一次是在2019年舉辦，當時有700多人參加。

43歲主辦者希金森（Jax Higginson）表示，自2012年至今已募到8萬多英鎊（約新台幣311萬元），預計今年第9屆活動的善款可達到2萬英鎊（約新台幣77.8萬元）。

▲▼ 英國北海卓洛里卓海灣（Druridge Bay）一年一度「裸泳大會」19日登場。（圖／路透）

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple Podcast

ET快訊
家屬「瞻仰遺容」還燒錯人！　孝子怒提告：連骨都沒得撿
新北示警「8處熱點」暫勿前往！　九份老街在列
快訊／侯友宜：新北「強化二級警戒」延至9月23日
限691人卻擠進3500人！高美溼地驚現「人型蜈蚣」
LIVE／新北連4天+0！　侯友宜最新說明
驚悚畫面！千萬超跑撞飛「迴轉機車」　碎片噴滿地
柯文哲預測「11月疫情恐爆發」　陳時中回應了
快訊／染Delta桃勤女「397名接觸者」採檢出爐
26歲研究生打高端後昏迷「有血栓」！指揮中心回應
新北幼兒園群聚33人！陳時中曝結案時間點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日水電工到府維修　驚見「635公克」男嬰屍卡馬桶　媽全程在旁呆看

塔利班「天鵝船vs碰碰車」出遊照曝　網狂酸：海軍、陸軍誰更嗨？

做公益「全身脫光」！天體海灘820人裸泳　她被看嗨喊：超棒的

她混打AZ+BNT爆心肌炎　1天急惡化「換心」！夫淚訴：躺ICU快2個月

北韓閱兵式「全員沒戴口罩」爆群聚感染！　16人呼吸困難緊急送院

轉職1個月就遇欠薪　他怒開40噸怪手「暴力狂插」整排公司車

正妹YouTuber離奇失蹤！和未婚夫甜蜜出遊驚傳家暴　遺體疑尋獲

24歲女夜跑竟在草叢醒來！她秒報警「被性侵」　驗傷後劇情神反轉

古巴2歲以上兒童「大規模接種」　疫苗覆蓋率達90％就開學

橘紅熔岩直衝高空！西班牙火山50年來首爆發　5000人緊急撤離

機車停路邊讓人下車「遭檢舉併排」 騎士吞500塊罰單！民怨：會申訴

運動+清潔！擦地用抹布健身　美女教練創意4分鐘居家訓練

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

南部的驕傲！鍋燒意麵療癒製程　熱油淋浴「麵體胖起來」網超愛

台南4機車躲馬路樹蔭下等紅燈　後方騎士按喇叭提醒遭三寶無視

掃地掃一半...掃把離奇失蹤了！　健忘叔「驚慌狂找」往左一看笑翻

蜈蚣陣+送葬佛祖車慶分局長調職　主謀2天就被逮...挑釁動機曝光！

嘉義巷子口見「不要再撞了」看板　牆壁慘烈戰績讓她爆出魔性笑聲

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

高瀚宇模仿言承旭「淡定語氣」超傳神！　陳小春也中槍...「謎之表達能力」滿頭問號XD

日水電工到府維修　驚見「635公克」男嬰屍卡馬桶　媽全程在旁呆看

塔利班「天鵝船vs碰碰車」出遊照曝　網狂酸：海軍、陸軍誰更嗨？

做公益「全身脫光」！天體海灘820人裸泳　她被看嗨喊：超棒的

她混打AZ+BNT爆心肌炎　1天急惡化「換心」！夫淚訴：躺ICU快2個月

北韓閱兵式「全員沒戴口罩」爆群聚感染！　16人呼吸困難緊急送院

轉職1個月就遇欠薪　他怒開40噸怪手「暴力狂插」整排公司車

正妹YouTuber離奇失蹤！和未婚夫甜蜜出遊驚傳家暴　遺體疑尋獲

24歲女夜跑竟在草叢醒來！她秒報警「被性侵」　驗傷後劇情神反轉

古巴2歲以上兒童「大規模接種」　疫苗覆蓋率達90％就開學

橘紅熔岩直衝高空！西班牙火山50年來首爆發　5000人緊急撤離

中角灣衝浪中心遊客爆量！人車管制中　新北5處不建議前往

快訊／釋迦、蓮霧禁銷重傷農民　侯友宜喊話中央：別老依賴單一市場

這群人木星半夜「雙眼突腫脹變形」！哭訴背後原因…友急勸：快就醫

吳念庭開轟西武勝歐力士　賽後站上英雄台：相信自己

「超人鸚鵡」散步累癱倒懷睡翻　媽傻眼：你只是站著耶

化妝只需要一根「棉花棒」！5技巧從眼線、染唇到痘痘遮瑕都搞定

快卸載！Windows 10更新又出包 　影印不成恐「藍白當機」

鄰居馬拉松烤肉「吵鬧10hrs」他失眠暴氣：隔天還要上班！網喊檢舉

6成人員打1劑可辦展場活動！專家憂「保護力才3成」提2防疫關鍵

日水電工到府維修　驚見「635公克」男嬰屍卡馬桶　媽全程在旁呆看

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

國際熱門新聞

SOD是真的！「奧運奪牌希望」美女泳將轉戰AV界

地鐵驚見「肚兜辣妹坐人肉椅」　照片曝光釣出本尊

北韓18歲女兵遭長官性侵2年　懷孕被拉去密醫墮胎

小六童領補助帳戶多34億！家長查款看傻

金正恩「處女歡樂組」如被淘汰　秒發配白頭山打入冷宮

開啟iPhone這功能　AirPods秒變「抓姦神器」

天體海灘820人全脫光　裸泳做公益

63隻企鵝突然暴斃　疑遭蜜蜂圍攻

IS新娘後悔了　名嘴一句話酸爆

混打AZ+BNT爆心肌炎　她被迫換心

東奧鮮肉好手全裸電愛！手淫照遭釣出

她夜跑遇襲疑被性侵　驗傷後劇情神反轉

她露出胸罩又扭腰　大媽崩潰飆罵：妳下流

中國禁台灣釋迦蓮霧　日網嗨：請出口給我們

更多熱門

相關新聞

陪學童「足夢」　浪LIVE贊助國小足球隊

陪學童「足夢」　浪LIVE贊助國小足球隊

直播領導品牌浪LIVE近期啟動關懷偏鄉學童的公益計畫，首站來到花蓮縣秀林鄉崇德國小，贊助校際足球隊重啟後全年球衣、球具及教練費用。旭瑞文化傳媒股份有限公司董事長王冠中昨(15)日親自帶隊前往崇德國小，學童以原住民歌舞歡迎，還展示了太魯閣射箭技藝及傳統編織工藝。

頂新和德食物銀行伸援手拉病婦

頂新和德食物銀行伸援手拉病婦

中秋前夕送愛助弱勢　慈濟+新豐慈善會捐善心物資

中秋前夕送愛助弱勢　慈濟+新豐慈善會捐善心物資

正聲廣播公益巡演讓中臺科大日照中心長輩聞聲癡醉

正聲廣播公益巡演讓中臺科大日照中心長輩聞聲癡醉

鄧佳華提早1hr上班　2爆乳妹圍身邊幫秤米

鄧佳華提早1hr上班　2爆乳妹圍身邊幫秤米

關鍵字：

裸泳公益

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華直播「激吻法拉利姐」！26秒震撼畫面曝光

燒肉店員狂問「要不要換網」？　暗黑內幕曝

第九輪BNT「今上午10時起開放預約」

美女吃播主「嘴角全爛、牙發黑」！為錢催吐下場曝

郵差送包裹找「林萬金」媽尷尬

「這檔」連10漲　2達人建議抱緊它

媽被同居人打！19歲兒撂10人亂砍落網

墾丁大街8千人擠爆！網目睹破口：看到四級的光

女拒山友追求報警　回家見他成焦屍　

五倍券選數位還紙本？　達人推「台灣Pay」：無腦拿回饋

SOD是真的！「奧運奪牌希望」美女泳將轉戰AV界

獨／鄧佳華喊話「打拳贏了嫁給我」琳妲回應了

中秋防疫 台中騎樓巡查隊查獲4件違規烤肉

直擊吳宗憲兒帶女友回家過夜！

直播主「271萬抽天堂M」結果烙賽　遊戲橘子火速自改機率公告

更多

最夯影音

更多
機車停路邊讓人下車「遭檢舉併排」 騎士吞500塊罰單！民怨：會申訴

機車停路邊讓人下車「遭檢舉併排」 騎士吞500塊罰單！民怨：會申訴
運動+清潔！擦地用抹布健身　美女教練創意4分鐘居家訓練

運動+清潔！擦地用抹布健身　美女教練創意4分鐘居家訓練

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

南部的驕傲！鍋燒意麵療癒製程　熱油淋浴「麵體胖起來」網超愛

南部的驕傲！鍋燒意麵療癒製程　熱油淋浴「麵體胖起來」網超愛

台南4機車躲馬路樹蔭下等紅燈　後方騎士按喇叭提醒遭三寶無視

台南4機車躲馬路樹蔭下等紅燈　後方騎士按喇叭提醒遭三寶無視

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面