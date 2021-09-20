做公益「全身脫光」！天體海灘820人裸泳　她被看嗨喊：超棒的

▲參加活動民眾先是聚集在海灘上，觀看女表演者帶來的火舞秀，接著才下水。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國北海卓洛里卓海灣（Druridge Bay）一年一度「裸泳大會」19日登場，總計至少820名男男女女脫光身上衣物下水，除了慶祝秋分到來，也是在為慈善機構募款做公益。

綜合太陽報、每日郵報等英媒報導，參加活動民眾先是聚集在海灘上，觀看女表演者帶來的火舞秀，接著才下水。而當地海岸警衛隊成員則是在一旁待命，但整場活動相當順利，並未發生任何醫療相關事件。

本屆女參加者喬（Jo）受訪時透露，「我在2019那年也參加過，所以知道這活動有多棒，因為其他人也裸體，所以不會覺得怪怪的，每個人都在興奮大笑，水確實滿冷的，但我幾乎每天都在海裡游泳，已經習慣了。」

事實上，這場一年一度的裸體晨泳大會早在2012年就開始，旨在為心理健康慈善基金會「MIND」募善款，但去年受到疫情影響停辦。上一次是在2019年舉辦，當時有700多人參加。

43歲主辦者希金森（Jax Higginson）表示，自2012年至今已募到8萬多英鎊（約新台幣311萬元），預計今年第9屆活動的善款可達到2萬英鎊（約新台幣77.8萬元）。

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