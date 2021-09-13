正聲廣播中投公益巡演今落幕　中臺科大日照中心長輩聞聲癡醉

▲正聲廣播與台中藝術家室內合唱團合辦「聲動傳愛～樂在聲林中」公益之旅，在中臺科大落幕。（圖／中臺科技大學提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

正聲廣播台中台趁疫情趨緩之際，自8月起與台中藝術家室內合唱團合辦「聲動傳愛～樂在聲林中」公益之旅，今於中臺科技大學畫下句點，除以優美的歌聲療癒及撫慰受疫情影響而不安、惶恐的人心，並將愛與祝福傳遞給校園內「謙和賀社區長照機構」的長輩及其家屬們，為他們帶來溫暖與慰藉。

本次公益巡演自8月18日於大里區日新里社區活動中心起跑，次場轉赴南投縣草屯鎮御史里集會，最終場則於今日在中臺科技大學藝文中心登場；校長陳錦杏表示，今年整合校內系所專業及資源，創辦全國首家位於大學校園內的「謙和賀」日照中心，並有感於疫情對中心長輩及家人的影響，特別贊助「聲動傳愛～樂在聲林中」活動，希望以高水準的合唱演出，帶動與活化長輩心靈。

中臺科大指出，正聲廣播本次特別邀請莊璧華博士指揮帶領的台中藝術家室內合唱團，演出曲目多元豐富，從音樂之父巴赫的演奏曲，到台灣在地歌曲《百合花》、《十八姑娘》，甚至融合舞蹈演出動畫主題曲《紅蓮華》，打造絕佳的視聽饗宴，讓現場嘉賓及長輩們聽得如癡如醉，紛紛表示演出「實在太好聽」，彷彿置身美妙聲音的森林裡。

莊璧華表示，看到台下的長輩們眼神專注地看著合唱團演出，心中既是喜悅與感動，很開心能透過此活動走入社區，也希望透過歌曲傳達正能量，讓長輩們身心都能健康愉快。



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