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社福邊緣戶比你想像多！病婦陷困境　頂新和德食物銀行伸援手

▲▼社福邊緣戶,頂新和德文教基金會,食物銀行,頂新和德1919食物銀行,公益。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲中秋節前夕頂新和德文教基金會到阿珍家關懷訪視。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

63歲的阿珍（化名）和已退休的先生租屋住在三合院老宅，去年因為新冠疫情影響減少工作機會，原可靠勞保年金勉強度日，但意外罹癌的龐大醫療費花光畢生積蓄，生計頓陷愁雲慘霧，經頂新和德文教基金會提供急難救助金，並透過食物銀行提供物資，才得以減輕生活負擔。中秋節前夕，基金會特地到阿珍家關懷訪視，阿珍說，基金會的協助，讓她能專心抗癌。

世界銀行去年提出警告，新冠肺炎疫情恐讓全球的極端貧困人口增至7億人以上，這些人每天的生活費不到1.9美元（約台幣53元）。台灣的法定貧窮人口率雖僅1.5%，但長期協助「社福邊緣戶」的中華基督教救助協會推估，台灣真實貧窮人口應是法定貧窮人口的10倍。

為協助這些未被列入統計的社福邊緣戶，基督教救助協會10年前開始推展「1919食物銀行」，至今年2月底，已在全台建立11間1919實體食物銀行，其中前年與頂新和德文教基金會合作開辦的「頂新和德1919食物銀行」，是協會第一個非教會體系的合作單位。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，基金會創辦人魏應充長期深耕永靖，除改裝彰化老宅成立食物銀行，累計服務阿珍在內的250戶弱勢家庭外，也提供急難救助給面臨重大變故的家庭，累計110戶家庭、300人次受惠。另外，基金會也投入教育資源逾20年，提供在的學童免費課業輔導或開設烘焙班指導在地弱勢青少年學習一技之長等。

▲▼社福邊緣戶,頂新和德文教基金會,食物銀行,頂新和德1919食物銀行,公益。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲頂新和德將才學堂烘焙技職教育計畫詹同學手作奶酥餅，為受助的弱勢家庭送暖。

▲▼社福邊緣戶,頂新和德文教基金會,食物銀行,頂新和德1919食物銀行,公益。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲頂新和德文教基金會同仁贈送懷戶阿珍中秋柚子和餅乾應景。

為讓這些習得一技之長的學子也能學習回饋社會，基金會近日也特別邀請烘焙班結業學員詹同學幫忙製作「手作奶酥餅」，為受助的弱勢家庭送暖。詹同學過去曾參加「頂新和德將才學堂烘焙技職教育計畫」，目前是餐飲管理科系的大二學生，這次特別向台中打工的店家請假回故鄉，暖心手作300片奶酥餅，提供給頂新和德1919食物銀行案家領取食用。

▲▼社福邊緣戶,頂新和德文教基金會,食物銀行,頂新和德1919食物銀行,公益。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲（左起）獨鰲村黃銀誠村長、頂新和德1919食物銀行林俊毅店長訪視阿珍夫妻。

▲▼社福邊緣戶,頂新和德文教基金會,食物銀行,頂新和德1919食物銀行,公益。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲獨鰲村黃銀誠村長（左二）、頂新和德1919食物銀行林俊毅店長（中）和基金會同仁（右二）訪視阿珍夫妻。

基金會同仁、頂新和德1919食物銀行店長、獨鰲村黃銀誠村長近日也特別帶「手作奶酥餅」及應景柚子訪視阿珍，為她打氣。阿珍說，基金會協助她減輕生活負擔，讓她可喘口氣、專心接受抗癌治療，目前體力已好轉、因化療掉落的頭髮也重新生長，最意外的收穫是到食物銀行領取物資時，因為接觸更多人群，可以閒話家常，紓解鬱悶，人也變得樂觀一點。村長黃銀誠說，頂新和德1919食物銀行的確讓更多有需要的民眾獲協助，帶動善的循環！

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