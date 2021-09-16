陪學童「足夢」　浪LIVE贊助花蓮崇德國小足球隊

▲旭瑞文化傳媒股份有限公司董事長王冠中15日親自帶隊前往崇德國小，也特別邀請兩位人氣直播主麗絲、林睦言同行，學童以原住民歌舞歡迎，還展示了太魯閣射箭技藝。（圖／浪LIVE提供）

生活中心／台北報導

台灣偏鄉學童資源匱乏，除了吃穿用度上的不足外，學習面的貧窮更是讓人憂心！直播領導品牌浪LIVE近期啟動關懷偏鄉學童的公益計畫，首站來到花蓮縣秀林鄉崇德國小，全力支持校方的多元才藝教學政策，贊助校際足球隊重啟後全年球衣、球具及教練費用。旭瑞文化傳媒股份有限公司董事長王冠中昨(15)日親自帶隊前往崇德國小，也特別邀請兩位人氣直播主麗絲、林睦言同行，學童以原住民歌舞歡迎，還展示了太魯閣射箭技藝及傳統編織工藝，百發百中的射箭技巧和繁瑣的編織流程讓王冠中及兩位直播主驚嘆連連。

旭瑞文化傳媒股份有限公司董事長王冠中說：「成立五年以來，浪LIVE成為了許多人的『圓夢舞台』，這也是我們一路堅持的品牌價值。注意到偏鄉學童的需要後，我們就希望能延伸這樣的精神，在教育資源方面提供後援，期許為小朋友們打造更多可以發揮個人潛能、展現自我價值的舞台，陪孩子一起築夢。」王冠中並分享，浪LIVE還會成立基金會，目前正緊密籌備中，未來會致力以直播結合公益，把效果極大化，並將從更多面向出發，關懷社會上需要幫助的弱勢族群。