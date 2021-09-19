民調數字令人「毛骨悚然」　羅智強預言「他」當選綠營將繼續執政

▲國民黨黨主席候選人張亞中。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席選戰最後黃金周，25日將投票選出藍營新共主，主張「兩岸統一」的張亞中在辯論會後選情翻紅，聲勢一路狂飆，對此，國民黨議員羅智強19日表示，自己看到張亞中民調第一名、有可能當選國民黨後主席，好像看到一個毀滅性的國民黨悲劇正快速成型，「若張亞中贏得黨主席，2022、2024國民黨將繼續慘敗。」

羅智強在臉書發文表示，這次黨主席的紛擾互砍，相信所有支持者和自己一樣搖頭嘆息，結果和過程稍有不慎，民進黨將繼續執政，沒有人比永遠在第一線的自己更毛骨悚然，因此不得不說，若張亞中贏得黨主席，2022、2024國民黨將繼續慘敗，「我敬張亞中，但我更愛國民黨。」

羅智強指出，張亞中是一個很好的「理論家」，對民進黨強而有力的態度和自己有志一同，「他適合當國民黨的策士、辯士，是國民黨很棒的論述資產，但打選戰、領導黨，那是完全不同的事。」

羅智強指出，這是許多從政同志的心情，自己也預見了2022民進黨的策略將非常簡單，一句「投OOO就是投張亞中」，就可以完全撃潰國民黨，國民黨2022將遭致覆滅性的慘敗，而2024總統大選民進黨也將躺著繼續執政。

對於2022、2024選戰，羅智強表示，如果沒有足夠的黨內威信、合作關係、互信基礎、戰功貢獻、選舉經驗，怎麼去領導縣市首長和明年上千位議員候選人打仗？國民黨要活，就要先贏，國民黨沒有打下更多版圖，只靠論述和戰力，可能也只是聲音大、沒殺傷力的「空包彈」。

對於黨主席人選，羅智強指出，自己有信心不管是江啟臣還是朱立倫當選，國民黨都將進入將近2年半非常寶貴的穩定期，國民黨2022年會大贏已失民心的民進黨，只要別犯大錯、維持團結，新的黨主席都有極大的機會在2024年領導國民黨重返執政。

國民黨主席選情反轉，羅智強表示，看到張亞中民調第一名、有可能當選為國民黨的主席後，自己看到一個毀滅性的國民黨悲劇正快速成型，因此只能站出來說話，自己會尊重黨員們的選擇，靜待國民黨主席的選舉，「但那毛骨悚然的心情，沒有人比永遠在第一線的我更深刻。」