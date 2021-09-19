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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張麗善、林明溱、饒慶鈴接連表態挺朱立倫　新北回應了

▲▼新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

記者黃巈禾／新北報導

國民黨9月25日將舉行黨主席改選投票，在投票前一週，與江啟臣友好的立委林為洲公開力挺朱立倫，棄保效應發酵，國民黨雲林縣長張麗善、南投縣長林明溱以及台東縣長饒慶鈴也接連在臉書宣布挺朱立倫。至於新北市長侯友宜何時表態也備受關注。

對於侯友宜何時表態，新北市政府副發言人蔡畹鎣19日在防疫記者會代為回應，強調一直以來，新北市政府以服務市民為最優先的考量，相信只要是為了國家，為了人民努力來做事的人，都會給予祝福和支持。

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關鍵字：

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