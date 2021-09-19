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盧秀燕祝「一路暢通、快速到達」　江啟臣：我們做了團結最好示範

▲▼盧秀燕送江啟臣一套台中捷運的紀念套卡。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

▲盧秀燕送江啟臣一套台中捷運的紀念套卡。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

記者黃巈禾／台北報導

力拚連任的國民黨主席江啟臣，與台中市長盧秀燕日前拍攝東勢美食短片，盧秀燕送江啟臣一套台中捷運的紀念套卡，寓意是「一路暢通、快速到達」。江啟臣19日透過臉書表示「謝謝盧市長的祝福」，並藉此喊話候選人朱立倫和張亞中，「這才是基層黨員要的團結！」

江啟臣表示，衷心期盼能實現在國民黨能團結一心，用國民黨的核心價值、嶄新願景獲得更多民眾支持，讓重返執政的道路「一路暢通、快速到達」，在那之前，有個不可迴避的問題要面對，黨內選舉是否已經變質，比起相互攻訐、謀略操作棄保，做為黨主席候選人的責任，是提出的願景，告訴大家更多具體的改革措施與未來承諾。

江啟臣指出，昨天政見會後，收到很多基層黨員的擔憂，這場主席選舉，本來應該是君子之爭，不論誰贏，國民黨都是最後的贏家，但昨天政見會後，基層黨員對於朱市長、張教授的互鬥，都很擔憂，團結一致、優質清新的黨內選舉，國民黨並非沒有前例。

江啟臣提到，今天回到台中黨部，讓他想到2019，跟盧秀燕在黨內初選競爭，在內部參考民調只以0.6％落後，當時他可繼續堅持完成正式初選，但他選擇接受，全力支持盧秀燕，甚至協助整合，擔任盧市長競選總部的主委，由顏寬恒擔任總幹事。

江啟臣強調，「我要跟朱市長、張老師說，這才是基層黨員要的團結！才是民眾想要看到的國民黨願景！我們青壯世代已經做了最好示範！團結跟願景不是用說的，需要用行動去實踐！這就是我與黨部同仁過去17個月，每天所努力的工作日常。」

江啟臣還說，希望在今天這場政見發表會後，可以看到更多具體的改革措施與未來承諾，該說明的講清楚，該承諾的做出承諾，國民黨才能團結一致、大步前行，還有很多硬仗要打，但不是現在，而是一致對外。

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