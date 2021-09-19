地方首長接連表態　林明溱挺朱立倫：國民黨需要理性的領導者

▲國民黨前主席朱立倫。（圖／記者黃克翔攝）

記者徐政璿／台北報導

在9月25日投票的前一週，國民黨雲林縣長張麗善18日晚間在臉書表示，與主流民意站在一起的國民黨，才是人民需要的國民黨，並表態「我相信朱立倫，我支持朱立倫」。南投縣長林明溱19日上午也在臉書公開宣示：全力支持朱立倫。

張麗善18日晚間在臉書表示，國民黨將於25日產生新的黨主席，新任黨主席必須體認到，究竟要提出哪些主張與做法，才能讓多數人民安心，而願意跟著國民黨一起往前走，「若在關鍵議題上擁抱極端，即便高亢的言論能夠激起部分黨員的熱情，這樣的人選依舊不會是我所支持的對象」。

她指出，國民黨正走在重建人民信任的道路上，稍有不慎，所有努力就會付之一炬，面對民進黨一黨獨大，已沒時間再走錯路，身爲國民黨的地方首長，她希望黨員能好好思考，這場黨主席選舉不僅攸關國民黨本身，也牽動許多對國民黨有深切期待的非黨員，更是國際友人如何看待國民黨將再起或頹毀的關鍵時刻。

最後她直言，「現在距離國民黨主席的選舉，只剩下一個禮拜，我既是國民黨籍的縣市首長，也是一位憂心忡忡的黨員，我與每一位參與此次選舉的黨員同志都是好夥伴，但我在此刻也要坦誠地表達自己的意向，我相信朱立倫，我支持朱立倫」。

林明溱19日上午在臉書指出，走過一個世紀的政黨存在的理由，就是為大多數的民眾打拼，爭取更美好的生活，這是國民黨籍的縣市首長最重要的工作。

林明溱表示，他從地方做起，鄉親的需求一直是投入公共事務的初衷，也是我們存在的價值與動力，9/25國民黨要選出新的黨主席，國民黨必須面向中華民國的未來，迎接人民託付的挑戰，他認同「持續改變，才有希望」，改革是一條漫長的路，每一位支持者都是過程中的重要基石。

林明溱接著說，所以我們更為謹慎，也需要更理性的思考，畢竟我們的一舉一動，影響的不只是個人，這一場君子之爭，期待選出充滿智慧、理性的謀士，因為在受限的資源下，我們需要理性的領導者。

林明溱指出，身為在野黨的地方首長，面對執政黨的打壓，我們肩負的不只是黨內同志的期待，還有所有願意支持國民黨的朋友，明溱認為國民黨需要改變，幫助社會、國家變得更好！需要一個熟悉民意、具備國際觀的黨主席，在此時中秋佳節期間，想向大家推薦4號「朱立倫」，全力支持朱立倫。