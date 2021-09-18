今水氣最多防劇烈天氣　「15號颱」最快收假日生成

▲今午後雷陣雨範圍仍相對廣一點。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員劉沛滕表示，今天（18日）水氣稍微多一點；預估下周二在南海可能有熱帶低壓或颱風發展，但由於將一路往西靠近中南半島，對台灣沒影響。氣象專家吳德榮說，今午後有強對流山區發展，擴展至部分平地，有局部陣雨或雷雨，需防較大雨勢及劇烈天氣。

劉沛滕接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今西半部清晨至上午有少部分降雨，午後雷陣雨主要在各地山區、西半部近山區平地，今午後降雨範圍相對周日之後廣一點；周日起太平洋高壓增強，午後雷陣雨剩各地山區和中南部近山區平地；由於風向漸轉東南風，下周一之後台東、恆春半島偶有局部降雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



至於近期是否可能有颱風生成，劉沛滕分析，目前菲律賓東方海面到南海是相對低壓帶，在連假最後一天、下周二可能有熱帶系統發展，但由於其將一路往西靠近中南半島，若有發展成熱帶低壓或颱風，生命期也不長，對台灣沒影響。根據國際命名，若屆時成颱，將是今年第15號颱風「電母」（Dianmu，大陸提供，指掌管雷電的電之母）。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今白天各地晴朗炎熱，午後有強對流山區發展，擴展至部分平地，有局部陣雨或雷雨，需防較大雨勢及劇烈天氣。



吳德榮表示，周日至下周五太平洋高壓增強，各地晴朗、白天炎熱，最高氣溫達36度左右，天氣穩定，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率；意謂中秋節前後，各地皆有較高的賞月機率，不致受到雲層太大的干擾。

吳德榮指出，最新各國模式模擬顯示，今起至下周南海有多個熱帶擾動發展的跡象，各國模擬結果雖不一致，但都距離台灣很遠且又朝中南半島前進，中秋連假的天氣不致受到影響。