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颱風璨樹掃過南韓！濟州島淹成「汪洋一片」...預估晚間登陸日本

▲▼颱風燦樹17日上午影響濟州島，島內低窪地區淹成水鄉澤國。（圖／達志影像）

▲颱風璨樹17日上午影響濟州島，島內低窪地區淹成水鄉澤國。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

今年第14號颱風「璨樹」今（17）日上午沿著大韓海峽、對馬海峽，持續朝濟州島南部海域前進，預計晚間登陸日本九州。颱風的威力雖有所減弱，但卻仍對濟州島產生影響，島內颳起強風、降下暴雨，造成各地出現淹水等災情，各級校園改採遠距上課，濟州機場有21個航班停飛。

根據《韓聯社》，颱風璨樹目前正以東北東的方向持續朝著日本前進，南韓氣象廳統計，濟州島從13日開始受颱風的間接影響，截至17日上午10時的累積降雨量，濟州市為347.9毫米、西歸浦市511.1毫米、濟州颱風中心566.5毫米、漢拏山杜鵑花田1297.5毫米。

颱風帶來的強降雨造成各地出現淹水等災情，濟州市龍潭洞某低窪地區的一棟1層樓建築因豪雨淹水，租賃車輛業者、餐廳、嬰兒推車租賃業者因此受害，消防隊員出動幫浦抽水車，抽去300噸的積水；濟州市區某地下街、三陽洞某聯立式住宅、禾北洞某單獨住宅、道南洞某公寓大樓地下室等出現淹水。

▼颱風璨樹17日上午影響濟州島，島內低窪地區淹成水鄉澤國。（圖／達志影像）

▲▼颱風燦樹17日上午影響濟州島，島內低窪地區淹成水鄉澤國。（圖／達志影像）

南韓氣象廳表示，璨樹颱風於17日上午9時（台灣時間上午8時）的中心氣壓為985hPA、最大風速每秒27公尺，屬於中度颱風，目前正以時速26公里的速度朝東北東方前進，濟州島預計下午可以逐漸脫離暴風圈。

而受到颱風影響，濟州國際機場17日上午有21個航班停飛（出發11班、抵達10班），另外還有10多個航班延後起飛。

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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