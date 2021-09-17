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對流發威「大雨彈」又來襲　3地區雷雨猛灌！中秋老虎一波變天

▲▼。（圖／中央氣象局、NCDR）

記者許力方／台北報導

大雨夜襲！中央氣象局17日晚間8時持續針對宜蘭、台南、嘉義發布「大雨特報」，預報員李孟軒表示，18日（周六）中秋連假第一天，主要降雨落在山區、近山區平地，有午後雷陣雨，伴隨局部大雨發生機率，清晨到上午西半部沿海仍有零星降雨，各地高溫32度以上，其中西半部、花東縱谷一帶上看35度，中秋連假期間天氣高溫悶熱，到了19日（周日）高壓增強，雨區則縮小至山區。

氣象局17日晚間8時20分發布大雨特報，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，17日晚間至18日宜蘭及台南地區、嘉義山區有局部大雨發生機率。預估18日清晨至上午，西半部地區有零星短暫陣雨，白天之後各地多雲到晴，午後西半部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生機率；各地高溫則可以來到31至35度。

▲▼。（圖／中央氣象局、NCDR）

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▲▼。（圖／中央氣象局、NCDR）

氣象局預估，19至24日（周日至下周五）太平洋高壓偏強，各地回到晴到多雲、高溫炎熱的天氣，午後雷陣雨範圍縮小至山區及中南部近山區平地為主。因地面風場轉為東南至偏東風，21至24日南方有些許水氣順著風向移進陸地，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨。

月長期天氣展望預報，未來2周將受太平洋副熱帶高壓影響，各地高溫炎熱，雨量指標顯示，降雨訊號弱，局部地區有午後雷陣雨，另外，西北太平洋仍有熱帶擾動發展可能。局長鄭明典則表示，「秋高氣爽或是秋老虎，看看囉～！」

▲▼。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲▼。（圖／中央氣象局、NCDR）

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