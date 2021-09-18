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快訊／台66失速撞5人2死3傷　桃園2飆車男抓到了！遭聲請羈押

▲涉嫌競速失控釀成2死3傷慘劇肇事者洪姓男子，今天傍晚被警方移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲涉嫌競速失控釀成2死3傷慘劇肇事者洪姓男子，被移送桃園地檢署。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市洪姓男子17日凌晨在台66線快速道路疑似競速失控撞上路肩4輛轎車，結果撞飛5名行人造成2死3傷慘劇，由於夜不偵訊，洪男在律師陪同下接受警方偵訊，警方傍晚依過失致死罪嫌將他移送桃園地檢署。此外，經調查，洪男與邱姓男子競速飆車，邱男到案後也移送。

桃檢17日晚間漏夜偵訊，邱姓男子涉犯刑法之妨害公眾往來安全罪嫌、洪姓男子涉犯刑法妨害公眾往來安全致人於死與過失致人於死罪嫌，2人涉嫌重大，有羈押事由均當庭逮捕並向法院聲請羈押。

▲涉嫌競速失控釀成2死3傷慘劇肇事者洪姓男子，今天凌晨在台66線失控撞上路肩處4輛轎車，造成2死3傷慘劇。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲涉嫌競速失控釀成2死3傷慘劇肇事者洪姓男子，17日凌晨在台66線失控撞上路肩處4輛轎車，造成2死3傷慘劇。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警方調查，肇事的34歲洪姓男子17日凌晨駕駛BMW轎車沿台66線向東執行往大溪方向行駛，行經觀音區快速路九段平面道路時，疑車速過快失控撞上路間4輛汽車與5名行人，其造成27歲劉姓男子與36歲童姓男子重傷，經送醫急救後仍宣告不治，另28歲高姓男子、25歲劉姓男子與22歲賴姓女子等3名行人則身體有多處擦挫傷，送醫治療後暫無大礙。

▲涉嫌競速失控釀成2死3傷慘劇肇事者洪姓男子，凌晨在台66線失控撞上路肩處4輛轎車，造成2死3傷慘劇，同行女子在現場痛哭失聲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲涉嫌競速失控釀成2死3傷慘劇肇事者洪姓男子，凌晨在台66線失控撞上路肩處4輛轎車，造成2死3傷慘劇，同行女子在現場痛哭失聲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方到場處理時，對肇事洪男進行酒測，酒測值為0，經調查發現他是車友，凌晨想參與競速，不料失控發重大車禍。據指出，遭撞飛的受害者間彼此並不認識，研判可能也是車友；依據監視畫面研判，洪男時速破百，原本行駛內側車道，但一旁還有另一輛轎車疑似同行競速，經過事發路段被超越後，他失控偏到外側，車輛突然打滑甩尾，直接撞上路肩聚集人車造成悲劇。

大園警方經過偵訊後，17日下午將洪男依過失致死罪嫌移送桃檢偵辦，事後查出邱男也同場競速飆車，經警方傳喚到案說明後，均依過失致死罪嫌移送桃檢偵辦。檢方漏夜偵訊２男，其中邱男涉犯刑法之妨害公眾往來安全罪嫌、洪男涉犯刑法妨害公眾往來安全致人於死、過失致人於死罪嫌，因2人涉嫌重大，檢方認為有羈押事由均當庭逮捕並向法院聲請羈押。

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