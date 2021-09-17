桃園2死車禍原因曝！34歲男凌晨競速惹禍　猛撞路旁4車、5行人

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園市觀音區快速路九段今(17日)深夜0時38分傳出死亡車禍，一名洪姓男子當時駕車高速經過該路段，猛力撞上5名行人，釀成2死3傷；大園警方初步了解，現場疑似是競速惹禍，受害者可能是車友，研判應是洪男車速過快而釀禍，目前律師已經到場，正在陪同洪男筆錄。

▲桃園觀音快速路九段深夜傳出死亡車禍，洪男駕駛的銀色轎車撞到爛毀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方調查，肇事的洪姓男子(34歲)當時駕駛自小客沿台66線向東執行往大溪方向行駛，行經觀音區快速路九段時，疑似車速過快而失控，當場撞上路旁4輛汽車及5名行人，其中劉姓(27歲)及童姓(36歲)男子傷勢嚴重，送醫搶救後不治，另高姓男子(28歲)、劉姓男子(25歲)及賴姓女子(22歲)等3名行人，則是身體多處擦挫傷，送醫治療後暫無大礙。

警方獲報到場處理並對肇事的洪姓駕駛實施酒測，洪男酒測值為0，初步了解肇事的洪男是車友，今凌晨疑似想參與競速，不料卻失控發生意外；而遭撞的受害者間彼此並不認識，研判可能也是車友。目前洪男的律師已經到場，正在陪同進行筆錄中，警方訊後將依過失致死罪送辦，詳細肇事原因待後續調查釐清。

▼現場路面留下長長胎痕。（圖／記者沈繼昌翻攝）