清晨1小時揪11輛廢土車　無土方證明各罰6萬...防淪棄土之鄉

記者唐詠絮／彰化報導

彰化芳苑鄉長久被違法濫倒廢棄土，當地居民氣噗噗，擔憂環保生態面臨浩劫，為了洗去污名，芳苑警哥硬起來了，從早到晚嚴厲掃蕩，光是今天清晨一小時就查獲11部來自桃園觀音鄉及台北市新店區等地的大型曳引車及砂石車，沒有土方來源證明，被環保局依廢棄物清理法第開立稽查單，每件處罰6萬元。

▲▼彰化芳苑警方今日清晨查獲11輛違法載廢棄土。（圖／彰化縣警局提供）

為了查緝這群環保蟑螂，芳苑警分局費盡苦心，24小時分批守在大型車經常出沒的地點，台61線、台17線、台19線交界處加強巡邏，尤其在清晨天快亮4點多的時候，出入漢寶、草湖地區的車輛更是頻繁，從9月1日以來已經查緝到30多車，今天凌晨局長李益杰親自帶隊，就查獲11件不法，更是誇張。

據了解，這些土方業者會這樣有恃無恐，主要是有部分地主無償提供土地，同意免費讓土方濫倒，警方強調，中秋連續假期4天沒有空窗期，將持續與環保局聯合稽查，只要沒有持土方來源證明，載運廢棄土方，來一次就罰一次，絕不手軟。

李益杰強調，環保事件涉及國土安全，為當前縣府與社會大眾所重視、關心，基於行政一體，警察機關責無旁貸，持續查緝是類違法案件，打擊任意傾倒廢土及棄置廢棄物的惡行。

►龍劭華猝逝人生如戲！暴瘦8公斤驚覺糖尿病…「老戲骨」縱橫42年從不抬價

►innisfree「綠茶籽精華液」下殺一瓶475元 小資女也能養出貴婦肌