2死3傷車禍疑競速　台15+61+66秋節防飆強力取締

記者沈繼昌／桃園報導

鑒於台66線觀音段快速道路17日凌晨發生疑似競速2死3傷重大車禍意外，警方除追究肇事的洪姓男子相關肇責外，也規劃在即將到來的秋節連續假日加強編排防制危險駕車勤務，加強線上巡邏與路檢，若發現有改裝車聚集競速，將依法嚴辦決不寬貸，呼籲民眾不要以身試法。

▲大園警分局轄區今日凌晨在台66線快速道路觀音段，發生疑似競速釀成2死3傷重大車禍意外，警消趕赴現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲大園警方為遏止秋節連假飆車競速歪風，針對快速道路將加強路檢與酒駕勤務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警分局指出，中秋節4天連假即將到來，轄區預估將會湧現大量出遊車潮，其中為防止改裝車利用連假期間，聚集在台15線、台61線與台66線等快速道路從事競速行為，將持續在主要入口或以不定點方式編排防制危險駕車勤務，加強線上巡邏，若發現有改裝車聚集從事競速等危險駕駛行為，將強力取締，以遏止不必要危險意外發生，也呼籲民眾不要以身試法。

▲大園警方為避免秋節連假湧入大量車潮與人潮，針對竹圍漁港等熱點加強交通疏導措施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

針對轄區主要風景區如竹圍漁港、許厝港溼地、觀音濱海遊憩區與蓮花休閒農場等風景區與觀光旅遊景點，其中竹圍漁港預期會出現大批採買魚貨人潮，大園警方將調派警力加強交通疏導，避免民眾塞在車陣中，影響出遊興致。

大園分局強調，因應秋節期間餐敘活動增加，飲酒機會提升，警方將在4天連假期間，加強取締酒駕與交通違規，籲請民眾遵守交通規則，如有飲酒應多利用代駕、搭程計程車等方式，切勿酒後駕車發生憾事。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

【更多新聞】

►北科附工復課嚴防Delta 用餐禁交談吃完「隔板+桌面」馬上消毒



►桃園暗夜車禍現場畫面曝！駕駛疑恍神「衝撞4路人」 釀2死2傷

►桃園地院舊院區驚傳工人電擊意外 疑遭高壓電電暈昏迷搶救中