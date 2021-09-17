▲中秋佳節喝新北好茶，石碇父子檔製茶技術屢獲佳績。父親葉文鵬（左）、兒子葉承軒（右）。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北茶界高手如雲，石碇地區鱷魚潭景點附近一對父子製茶技術一流，遊客聞香而來品茶絡繹不絕，父親葉文鵬及他的兒子葉承軒致力傳承好茶、好功夫，葉承軒在2020年以年僅23歲最年輕之姿奪下「全國部分發酵茶製茶技術競賽」條形組冠軍，生產文山包種茶及東方美人茶品屢獲佳績。

葉文鵬今年55歲，為第三代茶農，承襲父親茶園至今有70年歷史，2013年起茶園連續3年獲得石碇區冬茶評鑑特等獎，2016年在市級評鑑奪下冬茶「頭等三」及「頭等五」獎項，製茶技術備受肯定，從小在山上幫忙茶園大小事，16歲曾在飯店學習當學徒，從事廚師、蔬果雕工作，過往都是幫別人工作，這段時間透過磨練與思考未來。

葉文鵬在28歲再度回到山上熟悉的茶園，喜歡山上的空氣及不受拘束的自由生活，嚮往做茶的味道，下定決心再回來接手，茶園栽培面積1.5公頃，主要生產文山包種茶，部分做蜜香紅茶及東方美人茶，春冬兩季大約生產2000台斤，製茶需要搭配天、地、人等因素外，更著重茶葉、土壤栽培管理，施用有機肥料，做出更優質更健康安全的茶品。

▲葉文鵬細心觀察茶樹情形。

葉承軒今年24歲，強調在製茶過程中，每個環節都相當重要、環環相扣，從最初日光萎凋到成品，能獲得佳績關鍵在茶園管理方面投入許多時間和成本，把茶樹照顧健康，採收好的茶菁對於製茶過程就能有更好的發揮。在製茶過程中對感官也特別要求，在萎凋時需要靠嗅覺與觸覺來判斷，是機器無法取代的，期許自己多參加製茶比賽與相關課程累積經驗，提升自己的製茶能力。

石碇區農會理事長陳金財表示，不同茶品味道、色澤也不盡相同，文山包種茶外觀條索狀，色澤翠綠，香氣清香優雅似花香，而美人茶是台灣特有茗茶，採收量非常少，好茶需要經過蟲咬才能散發出獨特熟果香，茶湯呈琥珀色，為了增加蟲咬的機會，美人茶不灑農藥，反而要營造與蟲子共生的環境，以利提高茶葉的品質，民眾可以依喜好選擇多樣好茶來品嘗。

農業局表示，製茶技術競賽交流能讓各茶農間彼此互相觀摩切磋，生產優質溫暖的職人精神茶品，並能使製茶技術傳承，葉家父子檔堪稱製茶界表率，期許更多年輕夥伴加入傳承好味道，適逢中秋佳節烤肉、吃月餅，選擇購買「新北好茶」一同團圓賞月，用行動給予在地茶農肯定。在地茶品可洽石碇區農會：02-2663-1214或02-2665-1761選購。

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