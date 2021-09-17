新北烏來信賢農路改善完工　旅遊景點通行便利更安全

▲新北烏來信賢農路改善完工。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為維護民眾用路安全且避免土石崩落造成災害，新北市政府農業局於烏來區信福路120巷設置防落石防護網與舖設路面（全長約1公里），工程順利於9月16日完工，串聯烏來各景點，讓民眾有良好安全的遊玩體驗。

農業局表示，烏來區信福路120巷處工程主要工項為全長約1公里的路面鋪設，並在路側設置擋土牆共構落石防護柵，提供出入人車最佳保護，另於道路維護則鋪設瀝青混凝土與劃設兩側標線，改善路面破損並提升行車舒適度。

農業局說，因施工位置於烏來山區，施工期間面臨施工人員到達工區不易、施工材料運送增加了施工難度。如混凝土從拌合場輸送至澆置位置應連貫作業不宜中途停頓，且須在拌合完成後90分鐘內完成澆置，避免原先設計配比改變影響整體結構安全性。

▲路側設置擋土牆共構落石防護柵。

烏來區信賢里長簡凱傑表示，本市烏來區信福路120巷又稱為櫻花巷，位屬信賢里，除了是當地農產品（珠蔥與桂竹筍）運輸重要道路外，道路沿線兩側亦有種植櫻花樹，是烏來賞櫻的私房景點。

簡凱傑說，信福路120巷除了平日就已經是自行車愛好者時常挑戰路段，每逢櫻花盛開季節便吸引許多登山與賞櫻遊客前往，感謝市府團隊協助，讓居民及遊客行車安全獲得保障。

農業局長李玟表示，信福路120巷歷來皆由市府與公所分工維護，而修繕後的道路也為民眾提供良好的遊玩體驗，將烏來四面八方的景點串聯起來，無論是近距離的觀賞瀑布，或是踏上烏來吊橋沉浸於山中美景，皆能帶動本市農業觀光活動發展。

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