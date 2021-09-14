南投規模5.6地震「國家級警報沒響」！鄭明典34字曝關鍵原因

▲台灣中部13日晚間發生規模5.6地震，震央位在南投縣仁愛鄉。（圖／中央氣象局）

記者閔文昱／綜合報導

南投縣仁愛鄉13日晚間6時41分發生規模5.6地震，震源深度47公里，最大震度南投、台中、花蓮、宜蘭4級，台北明顯搖晃幾秒。不過許多民眾好奇，為何這次沒收到「國家級警報」的災防告警訊息(Public Warning System，PWS)？對此，氣象局局長鄭明典也在臉書發文解釋了。

鄭明典13日在臉書發文表示，這次南投規模5.6地震，地震中心沒有發布災防告警訊息的原因是，兩套速報系統都沒有達標，計算上純粹是震源深度較深，為求快就無法太精準。

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▲13日晚間地震震源深度47公里。（圖／國家災害防救科技中心，點圖可放大）

鄭明典指出，系統設計當初就考慮到計算誤差問題，所以災害發生標準通常是震度5.5級以上，考慮誤差，規模5以上，震度4級以上就發災防告警。另外，電視台插播標準是震度3級，系統正常發布速報訊息。

氣象局地震測報中心陳國昌表示，南投規模5.6地震深度超過40公里，與921地震無關，2者距離超過36公里，推測是偶發性能量釋放，並不是大地震前兆，未來2到3天可能還有規模3到4的餘震，若是累積能量沒有釋放完，應該馬上就會有接近規模5.6的地震，但目前沒有，因此這是一個孤立的地震，未來餘震不多。

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