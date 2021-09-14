　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

南投規模5.6地震「國家級警報沒響」！鄭明典34字曝關鍵原因

▲台灣中部13日晚間發生規模5.6地震，震央位在南投縣仁愛鄉。（圖／中央氣象局）

▲台灣中部13日晚間發生規模5.6地震，震央位在南投縣仁愛鄉。（圖／中央氣象局）

記者閔文昱／綜合報導

南投縣仁愛鄉13日晚間6時41分發生規模5.6地震，震源深度47公里，最大震度南投、台中、花蓮、宜蘭4級，台北明顯搖晃幾秒。不過許多民眾好奇，為何這次沒收到「國家級警報」的災防告警訊息(Public Warning System，PWS)？對此，氣象局局長鄭明典也在臉書發文解釋了。

鄭明典13日在臉書發文表示，這次南投規模5.6地震，地震中心沒有發布災防告警訊息的原因是，兩套速報系統都沒有達標，計算上純粹是震源深度較深，為求快就無法太精準。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼9/13 18:41地震。（圖／國家災害防救科技中心）

▲13日晚間地震震源深度47公里。（圖／國家災害防救科技中心，點圖可放大）

鄭明典指出，系統設計當初就考慮到計算誤差問題，所以災害發生標準通常是震度5.5級以上，考慮誤差，規模5以上，震度4級以上就發災防告警。另外，電視台插播標準是震度3級，系統正常發布速報訊息。

氣象局地震測報中心陳國昌表示，南投規模5.6地震深度超過40公里，與921地震無關，2者距離超過36公里，推測是偶發性能量釋放，並不是大地震前兆，未來2到3天可能還有規模3到4的餘震，若是累積能量沒有釋放完，應該馬上就會有接近規模5.6的地震，但目前沒有，因此這是一個孤立的地震，未來餘震不多。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►中秋節別忘了買這個

ET快訊
快訊／士林驚傳火燒車　女慘成焦屍
烤肉最地獄食材　網一致點名它「自己帶來自己吃完」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

南投規模5.6地震「國家級警報沒響」！鄭明典34字曝關鍵原因

中秋連假正能量超強　民俗專家曝「開運秘法」：2物品輕鬆求姻緣

23歲大五生「打不到BNT疫苗」！她怨同校不同命：就差一年

麥當勞這服務「在台灣被罵翻」　內行點出2關鍵：最怕三寶

新北群聚延燒！大溪夫妻感染　「匡列31人」檢驗結果出爐

自閉兒爸自責「曾想一了百了」　賈靜雯展現同理心為愛奇兒發聲

南投仁愛鄉5.6地震「50年來最大！」氣象局：與921無關

桃園青埔商圈新局勢　「大江」爭搶五倍券推史上最長週年慶

南投規模5.6地震高鐵4列車停駛　部份班次延誤30分鐘

快訊／南投規模5.6地震「高鐵延誤」！台鐵2路段部份受阻

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

苗栗男被7惡煞一路包抄砍殺！　受重傷衝畫室呼救：有人要殺我

女子怕拔智齒腫痛實測消炎妙招 手術前喝1.9公升鳳梨汁超有效！

不怕死？陸男颱風天划橡皮艇偷渡　頂著強風抵金門...1個月已累積4起

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

阿婆買「普通小電扇」竟花4800元　請人組裝才知被坑！上網查才590元

南投規模5.6地震「國家級警報沒響」！鄭明典34字曝關鍵原因

中秋連假正能量超強　民俗專家曝「開運秘法」：2物品輕鬆求姻緣

23歲大五生「打不到BNT疫苗」！她怨同校不同命：就差一年

麥當勞這服務「在台灣被罵翻」　內行點出2關鍵：最怕三寶

新北群聚延燒！大溪夫妻感染　「匡列31人」檢驗結果出爐

自閉兒爸自責「曾想一了百了」　賈靜雯展現同理心為愛奇兒發聲

南投仁愛鄉5.6地震「50年來最大！」氣象局：與921無關

桃園青埔商圈新局勢　「大江」爭搶五倍券推史上最長週年慶

南投規模5.6地震高鐵4列車停駛　部份班次延誤30分鐘

快訊／南投規模5.6地震「高鐵延誤」！台鐵2路段部份受阻

中秋禁忌「冷凍柚子」他好奇挑戰　萬人見恐怖腦花照一秒崩潰

南投規模5.6地震「國家級警報沒響」！鄭明典34字曝關鍵原因

家門口不明包裹真相曝光！陳水扁：「報案多日」感謝警方今天才來

老翁公車上脫褲排泄！　司機到站才發現「整車沾滿黃金」崩潰了

南投妹遭貨車輾過「肋骨刺穿心臟」　恐怖27秒搶燈畫面曝光

中秋連假正能量超強　民俗專家曝「開運秘法」：2物品輕鬆求姻緣

4星彩開「7777鐵支牌」　244注中5千倍獎！台彩血虧2600萬

塔利班掌權後　首架國際商業航班飛抵喀布爾機場

環保人士貼「426公里」路牌　臉書警告涉種族主義：再貼鎖帳號

蕭美琴端出「夜市牛排、珍奶」　雙橡園會晤立陶宛國會議員

爸媽開車到台中訪友！女兒突開車門跳下　狂奔數百公尺「逆向上匝道」

生活熱門新聞

新生手冊挨酸「瞧不起交大？」　陽明學生會道歉了

燙青菜給豆芽被負評！闆娘駁：是綠豆蛻變的菜

麥當勞這服務「在台灣被罵翻」　內行點2關鍵

烤肉最地獄食材！　鄉民一致點名它

南投5.6地震50年來最大！氣象局說明

兒穿涼鞋被罰站！恐龍媽「衝學校開譙」指名校長

手機116GB空間不足！一查驚呆：它佔快60GB

1號跌落神壇？50嵐鐵粉曝「1品項」是第一名

璨樹強颱衝台來！中央山脈對決喊「你很勇嘛」

日久生情？12星座超友誼關係徵兆

大溪男確診　匡列31人檢驗結果

23歲大五生打不到BNT！她怨同校不同命

懷孕6週就辭職！人妻怨尪都騎車載

車很少見想拍照　3人駁二硬拉車門

更多熱門

相關新聞

南投妹遭輾肋斷刺心臟！27秒驚悚畫面曝

南投妹遭輾肋斷刺心臟！27秒驚悚畫面曝

用路人真的要小心了！南投南崗大橋11日發生一場車禍，一名女騎士疑似闖黃燈加速通過路口，不幸被一輛闖紅燈貨車輾過，當場倒地不起，畫面也被後方的行車紀錄器拍下上傳至網路，引發討論。據了解，被撞女騎士肋骨斷裂插入心臟，經緊急送醫後，目前還未脫離險境。

南投5.6地震50年來最大！氣象局說明

南投5.6地震50年來最大！氣象局說明

南投規模5.6地震　台北明顯有感

南投規模5.6地震　台北明顯有感

快訊／中部發生有感地震　震度4級以上

快訊／中部發生有感地震　震度4級以上

欠30萬車貸還不起　偷500公斤香蕉變現

欠30萬車貸還不起　偷500公斤香蕉變現

關鍵字：

地震南投規模5.6國家級警報鄭明典

讀者迴響

熱門新聞

眼眶泛紅跟媽媽說再見　土城資優生墜樓亡

電風扇冷氣「別猛吹這6部位」！專家警告：恐拉肚子

直擊／李炳輝菜市場復工賣唱　殘障補助遭取消「日賺500」妻嘆：好可憐

小吳整人「集體退好友IG追蹤」！　網怒指霸凌

她腰痠拖到腎爛！醫一插…「抹茶牛奶狂流」看傻

新生手冊挨酸「瞧不起交大？」　陽明學生會道歉了

獨／打完高端連衝3次急診　42歲客運司機猝死宿舍

最後身影曝！新竹母「遭26歲兒分屍4袋」

鄧佳華不離職了！合體連千毅直播

士林紙廠驚見火燒車　1女子已成焦屍

南投5.6地震　潛立方深水池狂搖

曾經吸迷妹舉牌守候！　豐原「興農牛莊」4年砍價1億再求售

BY2妹Yumi爆「熱戀28歲男星」！

11家銀行放大「五倍券」！這幾家是十倍券　優惠大盤整

玉澤演牽女友約會「戴口罩還是被認出」

更多

最夯影音

更多
許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好
確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面