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社會 社會焦點 保障人權

驚悚撞輾影片曝！17歲短褲妹摔進闖紅燈貨車底　肋骨斷7根重傷

記者高堂堯／南投報導

南投11日下午發生一起車禍，當時一名女騎士與一台紅燈提早起步的貨車撞上，導致女騎士噴進車底遭輾，全身受有重傷，目前仍在醫院治療當中，稍早驚悚的撞擊畫面也隨之曝光。

這起事件發生在11日下午1時許，事發當時一名17歲林姓少女無照騎車行經中華路南崗大橋橋頭附近時，疑似想要在號誌變換前強行通過，因此與一輛疑似紅燈提早起步的貨車發生碰撞，而巨大的撞擊力道導致林女連人帶車遭溫女駕駛的貨車輾過，場面相當駭人。

▲▼女騎士遭輾。（圖／民眾提供）

▲女騎士遭輾。（圖／民眾提供，下同）

據了解，撞擊瞬間女騎士當場倒地不起，隨後本來想掙扎著起身，但接下來就一動也不動地躺在路中央無法起身，讓路過民眾都嚇壞了。據悉，林女肋骨斷了7根，經緊急送醫後搶救後，因傷勢嚴重已轉中國醫大附醫，仍未完全脫離險境。

針對此案，不少網友也看影片分析，「在影片0:02秒好像已經轉變紅燈了，妹子還沒到路口（是快到了）到了0:04秒貨車它是提早起步，在0:05秒時妹子就摔車，貨車就輾過去了。整體來說，雙方都在搶快。」，而有網友則認為，「撞擊當下看不清紅綠燈呀，騎近看到是紅燈，等其它角度影片吧」、「後輪先輾過機車，但是應該還是有壓到她的腿，還好不是直接輾到人」、「貨車的速度感覺不是紅燈起步的，紅燈起步的話車速不可能壓過去」。對此，警方表示，目前整案的詳細事故原因、肇事責任比例歸屬等，仍有待調查釐清。

▲▼女騎士遭輾。（圖／民眾提供）

▲▼女騎士遭輾。（圖／民眾提供）

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