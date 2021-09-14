南投妹遭貨車輾過「肋骨刺穿心臟」　恐怖27秒搶燈畫面曝光

▲南投一名女騎士疑似闖黃燈搶快，遭另一輛闖紅燈貨車輾過。（圖／翻攝自YouTube／狂爆料服務站，下同）

記者閔文昱／綜合報導

用路人真的要小心了！南投南崗大橋11日發生一場車禍，一名年輕女騎士疑似闖黃燈加速通過路口，不幸被一輛闖紅燈貨車輾過，當場倒地不起，畫面也被後方的行車紀錄器拍下上傳至網路，引發討論。據了解，被撞女騎士肋骨斷裂插入心臟，經緊急送醫後，目前還未脫離險境。

據了解，這起車禍發生在11日下午1點左右，女騎士在南投南崗大橋，往貓羅斯路上疑似搶快闖黃燈，遭到另一台未等號誌變綠燈就起步的貨車給輾了過去，女騎士當場仰面倒地不起，隨後似乎掙扎著想翻身，但接下來就一動也不動的倒在路中央，嚇壞不少路人。

畫面曝光後，馬上引發許多討論，有網友分析，「在影片0:02秒好像已經轉變紅燈了，妹子還沒到路口（是快到了）到了0:04秒貨車它是提早起步，在0:05秒時妹子就摔車，貨車就輾過去了。整體來說，雙方都在搶快。」、「正常會有1~2秒都是紅燈狀態，貨車應該是紅燈未滅就衝了，機車是來不及黃燈過線闖紅燈。」

另外，也有網友指出，「不曉得，紅綠燈有點看不清楚，不過小路出大路本來就要降速左右看」、「撞擊當下看不清紅綠燈呀，騎近看到是紅燈，等其它角度影片吧」、「後輪先輾過機車，但是應該還是有壓到她的腿，還好不是直接輾到人」、「貨車的速度感覺不是紅燈起步的，紅燈起步的話車速不可能壓過去」、「生為在地人這裡很常車禍…」。

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