南投新任防疫指揮官上陣　陳南松喊話中央：配發更多疫苗

▲南投縣衛生局新、卸任局長交接，由原台中市衛生局副局長陳南松接任（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣衛生局長黃昭郎於8月申請退休，原職由台中市衛生局副局長陳南松接任；本身是南投子弟的陳南松這次返鄉服務，表示短期目標是向中央爭取更撥配更多疫苗，做好防疫工作，中期目標則是運用智慧遠距科技，降低偏鄉醫療資源的落差、打造「六星級飯店智慧雲端廚房」以提升食安。

黃昭郎自南投前代理縣長陳志清任內即擔任衛生局長，至今長達8年，在防疫階段任務暫告段落時功成身退、專心照顧高齡九旬母親；新任暨卸任代理局長交接典禮於昨（13）日舉行，副縣長陳正昇出席主持，交接儀式由新任局長陳南松進行就職宣誓，並與代理局長吳美玲交接印信，主計處長陳美秀到場監交；現場包括前台中副縣長張壯熙、台中市衛生局副局長邱惠慈、縣議員曾振炎、南投縣醫師公會榮譽理事長汪清等都到場祝賀，場面熱絡。

縣府指出，陳南松具國防醫學院公衛研究所（衛生行政）碩士及東海大學（工業工程與經營資訊系）博士學位；歷任舊台中縣衛生局副局長、行政處處長、衛生局局長，以及升格後的台中市衛生局副局長及代理局長等職務，公共衛生與領導管理學歷、專業和經驗都非常豐富。

陳南松說，接任局長後的短期工作目標，是做好當前的防疫作為及疫苗施打等工作，希望中央能看見南投的需要，配發更多疫苗，相信南投的醫療量能一定可以提供鄉親最好的服務，中期方面則希望解決南投偏鄉醫療的困境，比如用智慧遠距照護、遠距健康管理等，解決偏鄉醫療和長照問題，並打造「六星級飯店雲端智慧廚房」，食安管理衛生透明，讓民眾來到「觀光首都」吃得安心。

陳正昇表示，陳南松的名字指的就是其出生地「南」投名間鄉「松」柏嶺，公職年資更長達37年，希望他能把過往在台中榮總、台中縣政府或台中市等豐富的城鄉公衛經驗、視野格局與醫療資源帶回南投，同時提高疫苗接種率，帶領團隊創新服務、展現優異的施政績效，守護南投縣民的健康福祉。



►中秋必備 美味直送到家



►亡夫贈的寶石項鍊不見了！正妹警鷹眼一掃 阿嬤雙手合十頻道謝



►她駕車夜停武嶺狂睡 2遊客一跡象下判斷！硬開車門搶命



►愛情長跑10年新娘卻罹癌 新郎陪化療提前完婚...林明溱感動見證



►南投即起至中秋節禁戶外烤肉 違者勸導不聽最高罰1.5萬元