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來不及預約AZ第二劑　台東縣府協助造冊9／25、26日開始施打

▲65歲(原民身分55歲)以上長者，來不及預約AZ第二劑疫苗沒關係，台東縣府將協助造冊9月25、26日開始施打。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲65歲(原民身分55歲)以上長者，來不及預約AZ第二劑疫苗沒關係，台東縣府將協助造冊9月25、26日開始施打。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

中央疫苗預約平台第8期AZ疫苗於7月2日前接種第1劑民眾之第2劑預約登記已於9月12日截止，依中央預約平台資料顯示，台東縣符合第8期預約條件者總計10781人，完成預約登記則計有9426人,預約率達87%，中央也針對第8期另行開放65歲(原民身分55歲)以上長者及住宿型機構人員於7月2日前接種第1劑，其第2劑採造冊接種，17日起陸續由鄉鎮市公所發送通知單，預計9月25、26日開始接種。

台東縣長饒慶鈴表示，由於縣內一開始新冠疫苗接種皆採系統預約方式，此次第8期意願登記截止日9月9日前，就開始運用網路、廣播車大力宣傳讓有意願民眾於開放預約登記日時上網登記，選擇自己可配合時間和醫療院所，而也有高達87%民眾也已於截止日前完成。

而針對錯過上網登記長者及住宿型機構此期中央也開放造冊接種，饒慶鈴強調，台東縣這次符合造冊的社區長者共2745人，也請戶籍所在地鄉鎮市公所屆時協助發放通知單，請長者們務必配合通知單安排時間及接種地點攜帶健保卡和黃卡前往接種，另外縣內住宿型機構人員共1429人則另請衛生單位安排入機構施打，讓長者有更完善的保護。

台東縣衛生局提醒符合此次造冊對象長者，若在24日前仍未接獲通知單，請於戶籍所在地鄉鎮市衛生所聯繫，若民眾為非設籍台東縣但7月2日前AZ第1劑在台東接種，將以寄送通知單方式通知，請接獲通知單長者屆時務必依照安排時間及地點攜帶健保卡、黃卡前往接種。衛生局再次呼籲目前疫情但仍維持2級警戒外出仍請全程配戴、勤洗手等落實防疫相關規定。

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