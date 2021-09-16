台東實物銀行「夢享柑仔店」啟用　多元服務照顧更多弱勢

▲台東實物銀行第1間實體店鋪「夢享柑仔店」啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府透過實物銀行運用各界捐贈資源，發放給縣內弱勢家庭，關懷受助家庭的需要，而為擴大開啟更多元的服務，16日舉辦台東實物銀行第1間實體店鋪「夢享柑仔店」啟用儀式，台東縣長饒慶鈴期望透過正式營運，讓弱勢民眾能夠自選需要的物品，也透過在柑仔店的互動，讓他們能夠回歸社會和人群，並透過縣府與社區、民間企業、社福團體的合作，關懷照顧更多縣內弱勢族群，讓他們能夠「夢想起飛」。

饒慶鈴表示，安居家園共有43戶，分為南、北棟，原本縣府有意在1樓空間招商，提供住戶做生意，後因疫情關係等因素而暫緩，經研商後由於台東實物銀行在現有基礎上發展多元服務模式，因此，規劃啟用的夢享柑仔店，除提供一般生活物資以外，也帶動社區居民互動，打造共好共享社區。

社會處說明，夢享柑仔店是台東實物銀行第1家實體店鋪，善用各項資源整合與創新服務，提供多元服務包括「自由選物好自在」，有別以往的配送方式，服務使用者可自行選擇所需要的物品，並透過許願箱讓大家表達對物資的想法與需求。

社會處強調，「惜食冰箱好幸福」增設冰箱放置冷藏蔬果與即期食品；「回饋付出好感恩」，對於有能力付出的使用者，提供社區環境清潔、柑仔店物資整理上架等服務機會，回饋社區及獲得柑仔店物資兌換點數500至1500點；「社區關懷好鄰居」，住在安居家園住戶與社區裡好鄰居，可透過柑仔店獲得福利服務訊息、通報社區裡需要被關懷的家庭或個案；「公私協助好夥伴」，延續開放、整合、創新的施政目標，縣府與民間團體一起合作，創造服務加乘，也創新服務模式。

社會處長陳淑蘭提到，夢享柑仔店也邀請社福團體共同加入，舉行1日公益商店，展示販售社福團體自製產品，藉此讓民眾一起支持社福團體。今年受到疫情衝擊，大大影響民眾生活，實物銀行也擴大紓困，自5月開始至8月底，共計發送1,482箱臺東TT惜福箱，而夢享柑仔店就是要提供延續性支持服務服務，讓社會安全網更綿密，歡迎社會大眾與企業共襄盛舉，一同守護弱勢家庭與個案。



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