　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東實物銀行「夢享柑仔店」啟用　多元服務照顧更多弱勢

▲台東實物銀行第1間實體店鋪「夢享柑仔店」啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東實物銀行第1間實體店鋪「夢享柑仔店」啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府透過實物銀行運用各界捐贈資源，發放給縣內弱勢家庭，關懷受助家庭的需要，而為擴大開啟更多元的服務，16日舉辦台東實物銀行第1間實體店鋪「夢享柑仔店」啟用儀式，台東縣長饒慶鈴期望透過正式營運，讓弱勢民眾能夠自選需要的物品，也透過在柑仔店的互動，讓他們能夠回歸社會和人群，並透過縣府與社區、民間企業、社福團體的合作，關懷照顧更多縣內弱勢族群，讓他們能夠「夢想起飛」。

饒慶鈴表示，安居家園共有43戶，分為南、北棟，原本縣府有意在1樓空間招商，提供住戶做生意，後因疫情關係等因素而暫緩，經研商後由於台東實物銀行在現有基礎上發展多元服務模式，因此，規劃啟用的夢享柑仔店，除提供一般生活物資以外，也帶動社區居民互動，打造共好共享社區。

社會處說明，夢享柑仔店是台東實物銀行第1家實體店鋪，善用各項資源整合與創新服務，提供多元服務包括「自由選物好自在」，有別以往的配送方式，服務使用者可自行選擇所需要的物品，並透過許願箱讓大家表達對物資的想法與需求。

社會處強調，「惜食冰箱好幸福」增設冰箱放置冷藏蔬果與即期食品；「回饋付出好感恩」，對於有能力付出的使用者，提供社區環境清潔、柑仔店物資整理上架等服務機會，回饋社區及獲得柑仔店物資兌換點數500至1500點；「社區關懷好鄰居」，住在安居家園住戶與社區裡好鄰居，可透過柑仔店獲得福利服務訊息、通報社區裡需要被關懷的家庭或個案；「公私協助好夥伴」，延續開放、整合、創新的施政目標，縣府與民間團體一起合作，創造服務加乘，也創新服務模式。

社會處長陳淑蘭提到，夢享柑仔店也邀請社福團體共同加入，舉行1日公益商店，展示販售社福團體自製產品，藉此讓民眾一起支持社福團體。今年受到疫情衝擊，大大影響民眾生活，實物銀行也擴大紓困，自5月開始至8月底，共計發送1,482箱臺東TT惜福箱，而夢享柑仔店就是要提供延續性支持服務服務，讓社會安全網更綿密，歡迎社會大眾與企業共襄盛舉，一同守護弱勢家庭與個案。


►美味直送到家

►二手票券豐富你的生活

►600元爽吃「這一鍋」

ET快訊
快訊／鴻海證實已成Gogoro新股東　發3點聲明：砸2千萬美
快訊／陳時中親自拍板的！　3+11調查報告首次曝光
「五倍券神卡」出爐　達人最推這4張
焦凡凡7歲「跟吳宗憲同台」珍貴畫面曝　網驚喊：太可愛
送葬佛祖車「歡送」分局長　警政署長震怒下令了！
停經16年　62歲女神奇「懷上第三胎」：老公早結紮了
路易莎股價118元「網急問能買嗎」？　專家2理由：先不要衝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

大玩創意柚　台中第六警分局獨家推「柚平安」慶中秋

橫山書法藝術館10月底開館　埤塘作硯池展覽館為硯台意象

除了台灣人還有那些人可領？移民署桃園站說明五倍券領取資格

中秋連假烤肉慶團圓　台東環保局籲：落實廚餘減量與防疫

來不及預約AZ第二劑　台東縣府協助造冊9／25、26日開始施打

第一屆中學生黑客松競賽　台東女中榮獲第一名特優

金山警與超商聯手攔截阻詐騙　分局長林詮峰頒破案獎金

台東實物銀行「夢享柑仔店」啟用　多元服務照顧更多弱勢

國家防災日試放海嘯警報　金山警分局籲民眾勿驚慌

找好頭路黃偉哲報你知　台南工作好找APP 報最新職缺

上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

現代版泰山過世！重返人間8年癌逝　曾「不知有女人、首次照鏡」爆紅

Ella為「小王」分房老公三個月：久違來一下　S.H.E慶20年展默契...熱唱「一切都是天意～」

丁國琳直播中得知龍劭華過世「笑容秒消失」　「還沒演過對手戲」成一輩子遺憾

iPhone13瀏海縮小20％續航力增　3C達人統整蘋果發布會懶人包！

大玩創意柚　台中第六警分局獨家推「柚平安」慶中秋

橫山書法藝術館10月底開館　埤塘作硯池展覽館為硯台意象

除了台灣人還有那些人可領？移民署桃園站說明五倍券領取資格

中秋連假烤肉慶團圓　台東環保局籲：落實廚餘減量與防疫

來不及預約AZ第二劑　台東縣府協助造冊9／25、26日開始施打

第一屆中學生黑客松競賽　台東女中榮獲第一名特優

金山警與超商聯手攔截阻詐騙　分局長林詮峰頒破案獎金

台東實物銀行「夢享柑仔店」啟用　多元服務照顧更多弱勢

國家防災日試放海嘯警報　金山警分局籲民眾勿驚慌

找好頭路黃偉哲報你知　台南工作好找APP 報最新職缺

快訊／鴻海證實已成Gogoro新股東　晚間發3點聲明

長榮搶攻五倍券商機　6酒店合推「滿千送百」優惠方案搶市

0點登板！胡智為「有猜到是我」　為球隊挺身而出

建議中央莫德納混打BNT？　柯文哲：我講了他們也不會聽

高雄─台北─花蓮─台中　兄弟坐巴士移動3天超硬行程

桃園地院舊院區驚傳工人電擊意外　疑遭高壓電電暈昏迷搶救中

快訊／陳時中親自拍板的！　3+11調查報告首次曝光

3歲童回家大腿竟「大片瘀青」　媽氣炸衝學校…網驚：兇手在照片裡

9／17開幕！朴大哥的韓式炸雞插旗嘉義　10／17前加1元多一份薯條

美國啟動新一輪對華課稅「301調查」　中國商務部：不利世界經濟

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

地方熱門新聞

開消防車後照鏡撞行人不治　消防員遭判刑

即／桃園老翁接種AZ第二劑　無呼吸心跳死亡

通霄鎮長涉貪600萬　晚間羈押禁見

誘少女性交拍自慰影　恐嚇「你死定了」

保時捷國道追撞大貨車　秒變廢鐵

墾丁後壁湖海產街跳電夢魘　原因找到了

即／台中南區驚傳火燒車！轎車燒成火球

男子未實名登記罰6千元拒繳扣車

德鹿谷村正名「一次到位」創全國首例

台南中秋禁止大型烤肉活動不群聚

7縣市首長齊邀民眾暢遊20條自行車經典路線

越南男女群聚各罰6萬元強制執行分期償還

退回5萬加菜金2年後被依貪污調查　原因令人傻眼

PO前女友裸照　莽男下場曝

更多熱門

相關新聞

感謝專業藥癮人力付出　台東縣辦感恩茶會

感謝專業藥癮人力付出　台東縣辦感恩茶會

為感謝藥癮醫療服務團隊協助提供個案心理治療，台東縣衛生局舉行「不獨行『醫』路有你」感恩茶會，因受COVID-19疫情影響，採小型溫馨聯誼方式，會中邀請衛生福利部台東醫院、台東榮民醫院、台東基督教醫院及行動心理師、社工師、個案管師等專業藥癮人力參加，並致贈溫馨小卡片、小禮物，感謝他們努力付出。

秋節查緝無假期　海巡署台東海陸威力掃蕩

秋節查緝無假期　海巡署台東海陸威力掃蕩

台東縣修正獎勵民間投資自治條例

台東縣修正獎勵民間投資自治條例

條子鴿妻子曾愛相隨「同調台東」

條子鴿妻子曾愛相隨「同調台東」

頂新和德食物銀行伸援手拉病婦

頂新和德食物銀行伸援手拉病婦

關鍵字：

食物銀行 台東 弱勢

讀者迴響

熱門新聞

龍劭華「42年3壞習慣」成隱形殺手！

不滿教室裝監視器！國小女師「辭職後輕生」

野生正妹網紅「只穿內衣」逛超商

限時4小時搶喝麻古飲品買1送1！

最快周日有颱風　最新路徑曝光

峮峮2張舊照藏「小鬼生前最愛」！離世周年吐15字

紅毛猩猩淪性奴　天天被剃毛供村民享樂

林氏璧：莫德納買那麼多不用混打高端

快訊／蔡英文政府向美方催貨成功　莫德納108萬劑從美國直送台灣

第2劑孤兒哭了！網曝「108萬劑莫德納」殘酷真相

小優「錄影換穿薔薔衣」超兇身材震撼全場！

岳母搬到女婿家顧孫　7個月後懷孕了

小鬼爸喪子1年罕吐22字心聲！

桃勤女染Delta！　醫憂：事情恐大條

桃勤女「新北足跡曝光」　新莊老街、好市多、全家

更多

最夯影音

更多
上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕
哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面