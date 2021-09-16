感謝專業藥癮人力付出　台東縣衛生局舉辦感恩茶會

▲感謝專業藥癮人力的付出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為感謝藥癮醫療服務團隊協助提供個案心理治療，台東縣衛生局舉行「不獨行『醫』路有你」感恩茶會，因受COVID-19疫情影響，採小型溫馨聯誼方式，會中邀請衛生福利部台東醫院、台東榮民醫院、台東基督教醫院及行動心理師、社工師、個案管師等專業藥癮人力參加，並致贈溫馨小卡片、小禮物，感謝他們努力付出。

台東縣衛生局指出，台東縣醫療資源有限，尤其藥癮專業人力缺乏，特別感謝衛生福利部補助經費，透過建置台東縣藥癮醫療服務支援模式計畫，聘請更多行動心理師、社工師等專業團隊加入。

團隊提供更多藥癮個案心理治療及家族治療服務，提高藥癮醫療服務量能；同時連結東區藥癮示範中心資源，協助衛生福利部臺東醫院每周一下午新增藥癮戒治門診，藉由醫療的方式讓施用毒品人口可以戒除毒癮，以真正杜絕對於毒品之依賴，重新回歸人生正軌。

衛生局強調，施用毒品是複雜的行為問題，面對成癮者，期待社會給予個案及家屬更多的關心及協助，並鼓勵成癮者積極尋求專業協助，也呼籲，無論何種毒品，都具有成癮性，一旦成癮將導致腦部功能失調，嚴重影響個人認知及行為，預防勝於治療，人人皆應避免接觸或使用毒品，以掌握自己人生的主控權。

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